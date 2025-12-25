No es Colo Colo. No es el campeón Coquimbo Unido. No es Universidad de Chile. No es Universidad Católica. El equipo que está tirando la casa por la ventana en el mercado de fichajes es Deportes Concepción.

El cuadro lila vuelve a la Liga de Primera tras una larga ausencia y se está armando con todo, debido a que no para de sorprenden con sus contrataciones.

El último golpe del León de Collao lo anunció este miércoles, ya que cerró acuerdo con Leonardo Valencia, figura del torneo en 2025, pero tiene más fichajes de lujo cerrados.

Deportes Concepción ficha a ex arquero de Flamengo

Uno de los puestos que siempre es importante es el de arquero y Deportes Concepción tiene un total acuerdo con su experimentado nuevo portero.

Según dio a conocer el periodista Sergio Godoy Acosta, los lilas acordaron con el portero brasileño César Bernardo Dutra, de 33 años.

El golero tiene una larga trayectoria y lo más destacado fue su paso por Flamengo en dos periodos, donde se dio el lujo de ser campeón de la Copa Libertadores de América en 2019.

César Bernardo Dutra en su paso por Boavista.

El último equipo de César fue el portugués Boavista en la temporada 2024-2025. El semestre que ya se está acabando estuvo sin club y ahora arriba a Deportes Concepción.

El León de Collao se arma y ya tiene fichajes de lujo como los de Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, Cristián Suárez, entre otros.

