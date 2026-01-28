Colo Colo tuvo un remezón en el mercado de fichajes cuando se destapó el inminente traspaso de Esteban Pavez rumbo a Alianza Lima. El capitán del Cacique sabe que no tiene un rol prioritario en la consideración de Fernando Ortiz. Y eso le allanó el camino a un viejo conocido del Huesi.

Se trata de Pablo Guede, quien hace poco se hizo cargo del cuadro aliancista, uno de los más grandes de Perú. Y que tiene un histórico lazo con el cuadro colocolino a raíz de un accidente que costó varias vidas del equipo masculino en 1987.

En ese contexto, Guede sabía del contexto de Pavez. Lo aprovechó a su favor para llamar la atención del experimentado volante central, quien no sólo estuvo bajo su tutela en los albos. También en los Xolos de Tijuana de México. Todo ocurrió en Uruguay. Cerca de las narices de Mosa y Ortiz, probablemente.

Esteban Pavez en acción por los Xolos de Tijuana, donde fue dirigido por Guede. (Francisco Vega/Getty Images).

Tanto el Eterno Campeón como Alianza Lima participaron en la Serie Río de La Plata. Es más, el elenco de la capital peruana venció por 3-2 a Colo Colo. Hubo varias chances para que Guede y Pavez tuvieran algún diálogo. Y así no más pasó. El “8” más de alguna vez ha dicho que el DT argentino es quien más lo marcó.

Eso, por cierto, jugó un rol fundamental para que Pavez acepte el contrato de dos años que Alianza Lima le puso en la mesa. El Huesi tiene 47 partidos jugados bajo la tutela de Pablo Guede. Una docena de esos cotejos fueron en la Liga MX. Y todo apunta a que el registro se engrosará en Perú.

Pablo Guede tuvo a Pavez a sus órdenes en Colo Colo durante 2016. (Andres Pina/Photosport).

Así se forjó el traspaso de Esteban Pavez a Alianza Lima

Con el correr de los días, la interna de Alianza Lima se remeció por un escándalo de índole sexual y eso puso como una urgencia la llegada de Esteban Pavez. El capitán de Colo Colo aparece para llenar una de las vacantes. A raíz de una denuncia por supuesta violación, tres jugadores fueron apartados de la plantilla.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, un trío de futbolistas de vasta experiencia y pasos por la selección peruana. “El club ha separado indefinidamente a los involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, informó Alianza Lima.

Aquel hecho por el que fueron denunciados esos jugadores también ocurrió en Uruguay. Tal como las charlas que acercaron a Pavez a Matute. El Huesi afina detalles para otro desafío fuera de Chile: también jugó en Athlético Paranaense de Brasil, los Xolos de México y en Al Nasr de los Emiratos Árabes Unidos.

Esteban Pavez lucha ante Hernán Barcos en un partido de Colo Colo vs Alianza Lima. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En el caso de que se concrete la salida de Pavez, podría tener su estreno liguero en Alianza Lima muy rápido: el viernes 30 de enero, el cuadro de Guede visitará a Sport Huancayo, aunque se ve poco factible que el mediocampista chileno logre estar en aquel duelo. Y el 4 de febrero, el elenco peruano debe afrontar un desafío por la clasificación a la Copa Libertadores frente a 2 de Mayo de Paraguay.

