Colo Colo está viviendo horas convulsas luego de la salida de Esteban Pavez del club. El ahora ex capitán del Cacique fue liberado de su contrato para partir a Alianza Lima de Perú, donde se reencontrará con Pablo Guede como DT.

El volante se fue disparando contra Aníbal Mosa y Fernando Ortiz, asegurando que “mi despedida un poco fría. Hoy día yo creo que merecía mínimo una camiseta, una foto, un recuerdo o algo, no sé, del club, de la institución en este caso. Y la verdad que eso me duele”.

Uno que entregó una visión bien clara al respecto fue Ivo Basay, quien en charla con RedGol aseguró que el volante se equivocó en no decir ciertas cosas en su momento sobre lo que era su relación con Ortiz y la dirigencia.

Ivo Basay cuestiona el actuar de Pavez

El ex atacante partió diciendo que “Esteban Pavez ya venía bastante tiempo sin ser tomado en cuenta. Era una situación más o menos esperable. Ahora, el como se va el como sale, ya es harina de otro costal. Es un tema diferente”.

“No sé si Pavez le dijo todo lo que tenía que decirle a la gente involucrada. Cuando él habla de ciertas cosas fuera del momento, pierden cierto valor. Cuando uno toma riesgos estando adentro, porque dicen que lo hacía hablando, un momento también lo podía haber dicho”, agregó.

Además, Ivo analizó lo que fue la decisión del club de dejar salir a Cristián Zavala, afirmando que “no me extraña lo que diga Mosa. Está bien que informe de su salida y que se va a Coquimbo, porque todos sabíamos que no quería volver a Colo Colo, pero que Mosa opine sobre lo del penal. Eso es decisión técnica”.

Los números con que Esteban Pavez deja en Colo Colo

El volante, en sus tres ciclos defendiendo la camiseta de Colo Colo, jugó un total de 368 partidos en los que anotó 16 goles y dio 20 asistencias. Con los albos ganó cinco títulos de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopa.