Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Es un líder”: Gareca enfurece a hinchas de Colo Colo tras firme defensa a Esteban Pavez en Perú

El polémico ex DT de la selección chilena sacó el habla en el país vecino. Le puso fichas al volante tras su arribo a Alianza Lima.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El ex DT de la Roja respaldó al volante chileno.
© Photosport.El ex DT de la Roja respaldó al volante chileno.

Siguen los coletazos de la inesperada salida de Esteban Pavez, quien tras polémicos últimos meses decidió dejar Colo Colo. El ahora ex capitán albo parte al fútbol peruano para jugar en Alianza Lima.

Con emotiva y también controvertida despedida en sus dichos, el volante chileno ya viajó rumbo a Perú para reencontrarse con Pablo Guede, su nuevo DT. Pero otro ex entrenador también sacó el habla y se refirió a su caso: Ricardo Gareca.

El Tigre es voz autorizada para hablar de fútbol en suelo incaico y le avisó a Alianza Lima por su nuevo fichaje. Lejos de las críticas en Colo Colo, el ex estratega de la Roja llenó de elogios al que fue su pupilo en la selección.

Así presentó Gareca a Esteban Pavez

Ricardo Gareca se la jugó por Esteban Pavez en su arribo a Alianza Lima. Tras dirigirlo en la selección chilena, el DT avisó que el ex Colo Colo es un fichajazo para los peruanos.

Pavez es un volante de contención, de mucha experiencia y muy profesional. Tiene una carrera importante, es un jugador de jerarquía”, partió diciendo el Tigre, en el programa “Nada que no Sepa”.

Publicidad

Fue ahí que el polémico ex entrenador de la selección chilena defendió con uñas y dientes al jugador. Pese a los cuestionamientos a ambos en la Roja, el DT enumeró las razones para que Pavez la rompa en Perú.

¿Ganaron algo? El dinero que recibe Colo Colo con la partida de Esteban Pavez a Alianza Lima

ver también

¿Ganaron algo? El dinero que recibe Colo Colo con la partida de Esteban Pavez a Alianza Lima

“Su juego se basa en la contención y el liderazgo; es un líder dentro y fuera de la cancha. Me parece que es un gran refuerzo para Alianza por su profesionalismo y la experiencia que tiene”, cerró.

Lee también
Árbitros de Colo Colo y la U para la primera fecha, más Assadi réferi
Chile

Árbitros de Colo Colo y la U para la primera fecha, más Assadi réferi

Sorpresa total: La Serena remece el fútbol chileno con ex Colo Colo
Chile

Sorpresa total: La Serena remece el fútbol chileno con ex Colo Colo

Se fue con polémica de Colo Colo y ahora llega a modesto equipo
Mercado de fichajes 2026

Se fue con polémica de Colo Colo y ahora llega a modesto equipo

Atentos en la UC: La millonaria cifra que exige Sao Paulo por Tapia
Universidad Católica

Atentos en la UC: La millonaria cifra que exige Sao Paulo por Tapia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo