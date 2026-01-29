Siguen los coletazos de la inesperada salida de Esteban Pavez, quien tras polémicos últimos meses decidió dejar Colo Colo. El ahora ex capitán albo parte al fútbol peruano para jugar en Alianza Lima.

Con emotiva y también controvertida despedida en sus dichos, el volante chileno ya viajó rumbo a Perú para reencontrarse con Pablo Guede, su nuevo DT. Pero otro ex entrenador también sacó el habla y se refirió a su caso: Ricardo Gareca.

El Tigre es voz autorizada para hablar de fútbol en suelo incaico y le avisó a Alianza Lima por su nuevo fichaje. Lejos de las críticas en Colo Colo, el ex estratega de la Roja llenó de elogios al que fue su pupilo en la selección.

Así presentó Gareca a Esteban Pavez

Ricardo Gareca se la jugó por Esteban Pavez en su arribo a Alianza Lima. Tras dirigirlo en la selección chilena, el DT avisó que el ex Colo Colo es un fichajazo para los peruanos.

“Pavez es un volante de contención, de mucha experiencia y muy profesional. Tiene una carrera importante, es un jugador de jerarquía”, partió diciendo el Tigre, en el programa “Nada que no Sepa”.

Fue ahí que el polémico ex entrenador de la selección chilena defendió con uñas y dientes al jugador. Pese a los cuestionamientos a ambos en la Roja, el DT enumeró las razones para que Pavez la rompa en Perú.

“Su juego se basa en la contención y el liderazgo; es un líder dentro y fuera de la cancha. Me parece que es un gran refuerzo para Alianza por su profesionalismo y la experiencia que tiene”, cerró.