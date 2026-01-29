Colo Colo confirmó la salida de Esteban Pavez, quien partirá a Alianza Lima para la temporada 2026. El volante rescindió contrato para contestar el llamado de Pablo Guede y firmar por dos años en el cuadro peruano.

Quien fue capitán del Cacique se fue muy dolido. “Mi despedida es un poco fría. Merecía al menos una foto, un recuerdo, algo del club y eso me duele“, disparó en el Aeropuerto de Santiago.

Al mismo tiempo, disparó contra Fernando Ortiz. “Es muy raro ser capitán del equipo más grande de Chile y no estar considerado o estar en la banca“, dijo, y agregó que “creo que nunca le gusté“.

En ESPN, Claudio Borghi quedó triste y molesto por la despedida de Esteban Pavez. “Cuando presentan a un jugador, están el presidente, el gerente deportivo, le entregan la camiseta, sacan fotos, sonríen. Y cuando te vas, te vas solito“, disparó el ex DT del Cacique.

Esteban Pavez dejó Colo Colo | Photosport

Claudio Borghi condena a Colo Colo por la salida de Esteban Pavez

“Cuando se va un referente como Pavez, da mucha pena. A mí me da pena, porque se dice, ‘ya no puede jugar en Colo Colo’. Perfecto, todos sabemos que llega un momento en que tu rendimiento no va con el gusto de la gente. ¿Pero irse de esta forma? Me llama mucho la atención“, sumó.

En Colo Colo, fue Aníbal Mosa quien confirmó la salida del mediocampista. “Nos llegó una oferta de Alianza Lima, la cual fue aceptada por él y el directorio hoy (miércoles). Hemos liberado de la institución a Esteban Pavez para que pueda reunirse con su nueva institución“, dijo.

“Pavez es un jugador de la casa, que tuvo un muy buen 2024. El 2025 no fue bueno, no solo para él sino para todos, se la abrió esta posibilidad y encontramos que era una buena alternativa para que pudiera tomar un aire nuevo y demostrar el jugador que es“, sumó.

