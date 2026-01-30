Así fue presentado Esteban Pavez en Alianza Lima: “Jerarquía y experiencia”

Esteban Pavez deja atrás a Colo Colo después de una triste despedida y se enfoca en su nuevo desafío: triunfar en Alianza Lima. Este jueves, el volante fue presentado en el elenco peruano.

Fue una semana llena de emociones para quien fue capitán del Cacique. El martes se conoció una oferta del conjunto blanquiazul y un día después su salida era confirmada. Su adiós no fue como él esperaba, eso sí.

“Mi despedida es un poco fría. Merecía al menos una foto, un recuerdo, algo del club y eso me duele“, dijo. Un día más tarde, Colo Colo se pronunció en redes sociales. “Dejaste la vida por esta camiseta y tu huella quedó marcada para siempre en nuestra historia“, destacaron.

Eso quedó atrás. Ahora, es jugador blanquiazul. Este jueves, Alianza Lima publicó: “¡Bienvenido a casa, Esteban Pavez! Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defendemos los colores juntos“.

Tweet placeholder

El debut de Esteban Pavez en Alianza Lima

Esteban Pavez llega a Alianza Lima por pedido de su DT, Pablo Guede, y es de esperar que tenga un lugar importante en el club. Y su debut podría ser en un partido de la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Y es que los peruanos enfrentan este mismo viernes a Sport Huancayo por el Torneo de Apertura. El volante no estará. El siguiente partido es el miércoles 4 de febrero contra 2 de Mayo en el primer partido de la fase previa de la Copa Libertadores, con la vuelta a disputarse el miércoles 11.