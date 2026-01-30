Daniel Garnero no tiene en sus planes que la UC tenga un juvenil en el debut ante Deportes La Serena. Al menos así lo dio a entender el DT de los Cruzados, que no tuvieron amistosos formales antes de disputar la Supercopa. En aquel torneo, perdieron la final ante Coquimbo Unido.

Los Piratas ganaron por penales en una tanda donde, entre otros, falló el juvenil Diego Corral. Además de ese habilidoso volante ofensivo, Garnero tuvo en el banco de suplentes a Juan Francisco Rossel, quien no tuvo minutos el 25 de enero en el estadio Sausalito.

“Es un tema”, manifestó el DT argentino sobre la presencia de jugadores Sub 20. Garnero está consciente de que Sebastián Arancibia está en la parte final de la rehabilitación por una operación para combatir una pubalgia que lo tuvo muy a mal traer desde el Mundial Sub 20.

Sebastián Arancibia

El entrenador dejó un mensaje que, entre líneas, no suena muy auspicioso para los juveniles. “Como vamos a tener tanta competencia, no nos urge en estos primeros partidos poner sí o sí a un sub 20″, adelantó el ex seleccionador de Paraguay, quien ganó ocho títulos ligueros en aquel país. Vale decir, una suerte de diagnóstico que revela el nivel que ve de los jóvenes.

Daniel Garnero

Garnero se resigna por el nivel de los juveniles en la UC

De todas formas, Daniel Garnero sabe que necesita computar 1.890 minutos juveniles en la UC. Por ende, en algún punto de la temporada será obligatorio utilizar a esos jugadores. “Obviamente si lo vemos mucho mejor que el resto, sí”, dijo el DT.

“Después va a haber tanta competencia que no nos va a quedar otra que utilizar a los chicos”, manifestó Garnero, quien dejó claro que, al menos por lo mostrado hasta ahora, no será por convicción que tengan minutos. En la interna seguramente quedará claro si fue realmente un raspacachos a Rossel y Corral, quienes apuntan a aportar el grueso del minutaje exigido.

Nicolás Letelier

Por lo pronto, el primer desafío de Garnero será ante La Serena el domingo 1 de febrero en el estadio La Portada a contar de las 18 horas. Aquel partido contará con el arbitraje de Piero Maza.

