Universidad de Chile femenino jugó un partido amistoso contra River Plate en el Estadio Nacional un día después de los incidentes que protagonizaron los hinchas azules en el torneo nacional.

Esta vez el ambiente fue familiar, de fiesta y no hubo disturbios que lamentar, lo cual hace que la jornada sea positiva por donde se le mire. Además, el cuadro azul ganó 3-2 la trasandinas.

U de Chile no bate el récord de Colo Colo femenino

Lo malo es que el duelo se vendió durante semanas como la ocasión propicia para que se rompiera el récord de público para un partido jugado entre mujeres.

Esa marca la ostenta Colo Colo, cuando en el Monumental albergó 19.966 personas en un clásico justamente ante U. de Chile.

Esta vez, ese número no se logró batir. Hasta el coliseo de Ñuñoa llegaron 16.185 espectadores según señaló la organización del evento, lo que de todas maneras es un muy buen marco.

La U femenina jugó con casi 17 mil personas alentando al equipo

Se destacó también que el evento fue transmitido por televisión abierta para todo el país a través de TVN, logrando un impacto mediático que superó los 6.0 puntos de rating.

Este alcance se extendió a nivel internacional, llegando en directo a más de 32 países de América Latina, posicionando el talento local frente a un rival de prestigio mundial como River Plate