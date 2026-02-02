“Puede pelear el descenso”: Vero Bianchi explica con peras y manzanas el real problema de Colo Colo

Colo Colo sufrió en el comienzo de la Liga de Primera y en su debut cayó por 3-1 ante Deportes Limache. El equipo de Fernando Ortiz no logró hacer pie en el Estadio Elias Figueroa y mostró una pobre imagen ante el “Tomate mecánico”.

Por lo mismo, Vero Bianchi se las cantó claritas a ByN y explicó con peras y manzanas lo que deben hacer para evitar una nueva temporada para el olvido. Tal como ya ocurrió en el 2025 y que se suponía iba a ser un año de puras celebraciones, pero terminó con los albos sin torneos internacionales.

“Colo Colo tiene que ir a buscar jugadores afuera”, lanzó de entrada la periodista de TNT Sports ya que gran parte de los candidatos del medio local sumaron minutos en la primera fecha. De momento el único disponible es Álvaro Madrid que no fue convocado en Everton para el duelo frente a Calera.

Por lo mismo, enfatizó que se deben apurar las gestiones. A tal punto que se podría vivir nuevamente la lucha por mantener la categoría como ya ocurrió en 2021.

“Si sale Javier Correa podría tener un nuevo cupo. Pero necesita un arquero, necesita sí o sí reemplazar a Lucas Cepeda. Llega Pastrán pero está lejos de ser Cepeda. Debería buscar chilenos en el extranjeros o extranjeros dependiendo de los cupos, pero no se puede quedar de brazos cruzados esperando que el año avance. Si esto sigue así, Colo Colo puede pelear el descenso”, avecinó Bianchi en el programa ‘No es para tanto’.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Tras la derrota por 3-1 ante Deportes Limache, Colo Colo debe dar vuelta la página y enfrenta la segunda fecha de la Liga de Primera. El elenco de Fernando Ortiz vuelve a jugar este domingo 7 de febrero cuando reciba a Everton en el Estadio Monumental. Cabe consignar que la ventana de contrataciones estará abierta hasta 24 horas antes del comienzo de la cuarta fecha.

