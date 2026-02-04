Colo Colo cerró a su sexto refuerzo. Increíblemente, y contra todo pronóstico, se trata de Álvaro Madrid, mediocampista de 30 años, quien militaba hasta esta semana en Everton de Viña del Mar y ejercia como capitán.

Así, el volante ruletero se adelantó a un nombre que parecía prácticamente listo. Se trata del chileno-argentino Pablo Ruiz, mediocampista que actualmente milita en el Real Salt Lake de la MLS y que, de acuerdo a informaciones surgidas durante el fin de semana, tenía un preacuerdo con el Cacique.

Sin embargo, durante la jornada de este martes, dicha información fue desmentida por el periodista deportivo Coke Hevia, quien descartó su llegada al Estadio Monumental.

Coke Hevia descarta la llegada de Pablo Ruiz a Colo Colo

A través de su cuenta de X, el comunicador deportivo señaló que nunca existió un principio de acuerdo con el mediocampista que milita en el fútbol estadounidense.

“Con Pablo Ruiz no hubo ni hay principio de acuerdo”, afirmó en primera instancia Coke Hevia, para luego añadir: “Colo Colo preguntó condiciones y quedó en avanzar. Sí se comunicó con el entorno del jugador, a la espera de otros nombres (Madrid)”, cerró el rostro de Radio Pauta en la ex plataforma del pajarito.

No obstante, el propio Hevia fue consultado por una información entregada en redes sociales por Rodrigo Arellano, comunicador que señaló que, pese al acuerdo por Álvaro Madrid, Colo Colo le habría pedido a Pablo Ruiz que los esperara hasta el viernes para conocer novedades.

Ante esto, Coke Hevia respondió escuetamente: “Arellano tiene muy buena info”.

Los números de Pablo Ruiz este 2025:

Un total de 26 partidos (1.416 minutos) disputó Pablo Ruiz durante la temporada 2025 en Estados Unidos, jugando la MLS, la Leagues Cup y la Copa de campeones de la Concacaf, no anotando goles, pero asistiendo a sus compañeros en 2 oportunidades y recibiendo 5 tarjetas amarillas.