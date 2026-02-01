Colo Colo no tuvo un buen debut en la Liga de Primera y cayó inapelablemente por 3-1 ante Deportes Limache, reavivando los fantasmas con los que cerró la temporada pasada.

En ese escenario, la llegada de nuevos refuerzos al elenco Popular se transformó en una urgencia. Bajo ese contexto, en las últimas horas se dio a conocer que el club está muy cerca de cerrar a un nuevo fichaje para la temporada 2026. Se trata de Pablo Ruiz, mediocampista argentino-chileno que actualmente milita en el Real Salt Lake City de la MLS de Estados Unidos.

Pablo Ruiz, nuevo refuerzo de Colo Colo

La información fue confirmada por el periodista argentino y especialista en el mercado de pases César Luis Merlo, a través de su cuenta de X (@CLMerlo), quien informó un principio de acuerdo entre Colo Colo y el futbolista de 27 años.

De acuerdo al mensaje del comunicador, el entendimiento contempla un préstamo por un año con opción de compra, fórmula que Colo Colo ha utilizado de manera reiterada en este mercado de fichajes 2026 para reforzar su plantel sin realizar de inmediato una gran inversión.

“🚨Principio de acuerdo para que Pablo Ruiz sea refuerzo de Colo Colo. Ya hay acuerdo para el préstamo por un año con opción de compra desde el Real Salt Lake City” , señaló Merlo, antes de entregar el último detalle de la operación.

(Foto: Captura de X.)

¿Qué falta para oficializarlo? Y es que, según el periodista, solo resta la aprobación del Directorio de Blanco y Negro, instancia que se llevará a cabo este lunes, para que la llegada de Pablo Ruiz a Macul sea oficializada.

De no mediar inconvenientes, el mediocampista argentino-chileno de 27 años se transformará en el sexto refuerzo albo para la temporada 2026, en un momento donde el equipo busca respuestas futbolísticas tras un inicio irregular en la Liga de Primera.

Pablo Ruiz marcando a Lionel Messi en la MLS. (Foto: Megan Briggs/Getty Images)

