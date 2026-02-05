Colo Colo tiene que sacudirse rápido tras su pésimo debut en la Liga de Primera, donde cayó ante Deportes Limache por 3-1 y empezó el torneo con muchas dudas.

Los albos se estrenan jugando como locales en 2026 y este sábado reciben a Everton en el estadio Monumental, donde tienen la obligación de ganar y así sumar sus primeros tres puntos del año.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, está en la cuerda flojo por el pésimo rendimiento del Cacique bajo su tutela, es por ello que busca variantes de cara al duelo con los ruleteros.

Álvaro Madrid asoma como titular en Colo Colo

El mediocampo de Colo Colo se vio muy mal ante Deportes Limache, es por ello que el Tano Ortiz tiene pensando meterle malo a dicha zona de cara al choque con los ruleteros.

El periodista Rodrigo López señaló en DSports que el Cacique puede tener una gran sorpresa en el once estelar este sábado: la presencia del recién llegado Álvaro Madrid.

Fernando de Paul y Álvaro Madrid fueron compañeros en Everton. Foto: Colo Colo

El volante que fue presentado este miércoles en Colo Colo estaría luchando con Tomás Alarcón, para ser el eje del conjunto albo para la segunda fecha de la Liga de Primera.

El otro refuerzo recién presentado por los albos, Lautaro Pastrán, aún está entrenando diferenciado de sus compañeros y se ve improbable que sea citado para el duelo ante Everton.

