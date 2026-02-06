Fernando Ortiz vive un momento crítico en Colo Colo y eso que apenas va una fecha de Liga de Primera. El técnico sigue sin convencer con su juego y, luego del papelón ante Deportes Limache, ha decidido jugársela toda con novedades en la formación.

En la previa del duelo con Everton, el DT preparó una oncena que tiene cuatro cambios a lo visto en el debut. Esta sería con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en la delantera.

Sin embargo, este 4-4-2 no sería del todo cierto como esquema. Y es que más allá de los nombres, la propuesta del Tano deja en evidencia que apostará por algo que probó con polémica durante la pretemporada: el 3-5-2.

El cambio táctico que prepara Fernando Ortiz en Colo Colo

Colo Colo tiene que ganar con urgencia luego de lo ocurrido con Deportes Limache y, para lograrlo, Fernando Ortiz mueve el tablero. El DT realizó cuatro cambios a lo visto con los Tomateros, tratando de implementar el 3-5-2 que utilizó en dos de los tres partidos de pretemporada.

Fernando Ortiz apuesta por la línea de tres para que no lo saquen de Colo Colo. Foto: Photosport.

Si bien el Tano paró una línea de cuatro, lo cierto es que esta podría pasar a ser de tres. Esto, con la idea de subir al mediocampo a Jeyson Rojas y Diego Ulloa, dejando como los centrales a Jonathan Villagra y Joaquín Sosa.

Sin embargo, es aquí donde estaría una de las novedades dentro de la cancha. Arturo Vidal volvería a ser uno de los zagueros de Colo Colo para así ayudar con el armado de juego desde atrás, algo que ninguno de los dos del fondo pudieron hacer contra Deportes Limache.

Esto dejaría un mediocampo con Jeyson Rojas por derecha, Diego Ulloa por izquierda, centralizando a Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez. Así, Claudio Aquino quedaría con la misión de conectar con los delanteros.

La apuesta no deja de ser arriesgada y más considerando que el King lo pasó mal con la velocidad de Deportes Limache. Quedará esperar para ver si es que finalmente el DT se inclina por esto o si los mantiene con un orden táctico como el del debut.

Fernando Ortiz tiene claro que una nueva derrota podría costarle hasta el puesto en Colo Colo. El Tano se juega su continuidad en el Cacique después de meses sin conseguir los resultados esperados.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz buscará salvar su continuidad al mando de Colo Colo enfrentando a Everton en la Liga de Primera. El Cacique recibe a los Ruleteros en el Estadio Monumental este sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas.