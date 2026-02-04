Es tendencia:
Colo Colo

Ya es obligatorio: cómo inscribirse en el registro facial de Colo Colo para el 2026

El Cacique se cansó de los problemas con algunos mal llamados hinchas y estrenará un nuevo sistema de accesos en el Monumental. Así puedes dejar listos tus datos y comprar entradas.

Por Jp Viluñir Silva

Colo Colo estrena su nuevo sistema de reconocimiento facial este fin de semana.
Colo Colo estrena su nuevo sistema de reconocimiento facial este fin de semana.

Después de los graves incidentes que se vivieron en el centenario, con muertos tanto dentro como fuera del Estadio Monumental, Colo Colo se prepara para un nueva era. El Cacique instaló torniquetes con reconocimiento facial en los accesos de la Ruca, los que harán su estreno este fin de semana.

Para el duelo frente a Everton por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, el Eterno Campeón dará el vamos a su nuevo sistema de ingreso de hinchas. Uno con el que buscan controlar más a quienes causan desmanes y que desde ahora será obligatorio, algo que ha generado muchas dudas.

Y es que no han sido pocos los hinchas que se encontraron con la sorpresa de que es necesario desde ya para adquirir entradas. Es por ello que aquí te contamos cómo debes inscribirte y los pasos a seguir para no tener problemas al momento de ingresar al recinto de Pedrero.

Paso a paso: así te puedes inscribir para el registro facial de Colo Colo

Colo Colo ya tiene todo listo para estrenar su nuevo sistema de registro facial para ingresar al Estadio Monumental. El Cacique transforma en un requisito obligatorio para sus hinchas el enrolarse para poder ver los partidos en la Ruca, aunque muchos han tenido dudas de cómo hacerlo.

Colo Colo presentará su reconocimiento facial para el duelo con Everton.

Colo Colo presentará su reconocimiento facial para el duelo con Everton. Foto: Colo Colo.

Lo primero es contar con un teléfono con cámara y tu cédula de identidad, lo que te permitirá realizar el trámite completo. Para ello debes ingresar al sitio oficial para realizar tu inscripción, al que puedes acceder haciendo click aquí.

Una vez dentro del sitio, debes seleccionar la opción “¿No tienes una cuenta? Registrate aquí”, lo que te llevará a otro sitio. Ahí debes ingresar todos los datos personales que se te solicitan antes de seguir con el proceso.

Ya una vez listos tus antecedentes, deberás iniciar sesión con el usuario y contraseña que creaste. Esto te llevará a una página en la que se te tomará una fotografía actualizada de tu rostro, además de otras dos con la parte frontal y trasera de tu cédula de identidad. Esto debe ser en un lugar bien iluminado y que permita ver la totalidad de las imágenes sin problemas.

Con salida de otro juvenil: el canterano que sale al rescate de la defensa de Colo Colo

ver también

Con salida de otro juvenil: el canterano que sale al rescate de la defensa de Colo Colo

Ya con esto esto, la página te avisará que estás aprobado y podrás acceder a las entradas para los partidos de Colo Colo en 2026. El registro pasa automáticamente a la ticketera, donde se determinará si es que estás habilitado o no para poder adquirir un boleto.

Ante la demanda, el sitio ha presentado algunos inconvenientes, pero aún funcionando para lograr su objetivo. Con ello, el club espera tener un registro más detallados de sus hinchas y así poder identificar a aquellos que hacen cualquier cosa, menos ver un partido.

Colo Colo afina los últimos detalles para recibir a sus hinchas en un renovado Estadio Monumental. La Ruca tendrá su esperado reconocimiento facial en los accesos en un paso más contra quienes se creen dueños del espectáculo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo estrenará su sistema de reconocimiento facial en el próximo partido por la Liga de Primera 2026. El Cacique será local ante Everton este sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas.

Con la llegada de Álvaro Madrid: la decisión de Colo Colo con el fichaje de Pablo Ruiz

ver también

Con la llegada de Álvaro Madrid: la decisión de Colo Colo con el fichaje de Pablo Ruiz

