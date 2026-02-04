Es tendencia:
Pobre fútbol: Huachipato vs U de Chile tiene lamentable nuevo día y horario en Talcahuano

La dirigencia del cuadro acerero presentó un nuevo plan para poder jugar este compromiso en este fin de semana.

Por Patricio Echagüe

Huachipato y la U ya tienen día y hora para poder jugar.
La Liga de Primera 2026 ya enfrenta un mamarracho y eso que todavía no se juega ni la fecha 2 del torneo. Y es que lo que está pasando en el duelo entre Huachipato vs Universidad de Chile deja otra vez al descubierto lo por el suelo que está la actividad.

Sabido es que las autoridades no permitieron que el compromiso se juegue este domingo al mediodía en el CAP luego del informe de la Conaf. Por lo mismo la delegación presidencial de la zona no se complicó y suspendió el duelo.

Sin embargo, la información ha ido evolucionando con el correr de las horas y tras los trámites realizados por la dirigencia acerera. Estos llegaron a buen puerto, con una nueva programación que por lo menos permitirá que el partido se juegue por estos días.

Huachipato vs Universidad de Chile tiene nuevo día y horario

De acuerdo a Cooperativa Deportes, la dirigencia de Huachipato tuvo una reunión con la Delegación Presidencial del Biobío en donde presentó un nuevo plan para poder enfrentar a los azules.

Finalmente, y a falta de una oficialización, el duelo se jugará el lunes 9 de febrero desde las 17:00 horas en el CAP. Y ojo, que será con el detalle de que solo se disputará con abonados del cuadro siderúrgico.

Hay que destacar que con esta nueva programación los dos clubes tendrán menos días para preparar sus próximos compromiso por la fecha 3. Mientras Huachipato jugará ante Everton el viernes 13 de febrero a las 18:00, la U hará lo propio ante Palestino el mismo día desde las 20:30.

