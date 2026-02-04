Tras semanas de rumores sobre un posible trueque entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile para que Rodrigo Contreras siga en los azules, finalmente su próximo destino se concretó y Bastián Tapia es el nuevo jugador de los Pumas para esta temporada.

A comienzos de enero, se reveló que el cuadro nortino puso sus ojos en el joven jugador de 23 años y según revelaban, el fin del préstamo del delantero de 30 años, Rodrigo Contreras, quien deberá volver a Deportes Antofagasta, se reveló que Tapia podría llegar como “parte de pago”, según ADN Deportes.

Sin embargo, tras la partida de Rodrigo Contreras a Millonarios de Colombia, el destino del jugador de los azules quedó sin definirse, hasta este martes, donde fue presentado de forma oficial por los Pumas.

Bastián Tapia llega a Antofagasta

A través de sus redes sociales, el club anunció a sus nuevos jugadores. “Presentamos oficialmente la incorporación de Iván Rozas y Bastián Tapia como nuevos refuerzos del plantel profesional. Ambos jugadores ya se encuentran a disposición del cuerpo técnico y se suman al equipo de cara a los próximos desafíos de la temporada”.

La carrera de Bastián Tapia

El defensa de 23 años inició su carrera en la cantera de Universidad de Chile, para luego pasar a préstamo por clubes como Deportes Iquique, Audax Italiano y Cobreloa, con los Mineros logró el ascenso a Primera División el 2023. Tras el término de su cesión se esperaba su regreso a los azules, sin embargo, el jugador seguirá militando en Primera B tras sellar su llegada a Antofagasta.

bastián tapia se suma a los Pumas. Andres Pina/Photosport

Antofagasta se refuerza

Los Pumas buscan el ascenso en una nueva temporada, donde ha anunciado importantes refuerzos para esta temporada.

Los jugadores ya confirmados esta temporada son el mediocampista Diego Rojas, el delantero José Pablo Monreal, el mediocampista Sebastián Leyton y el extremo Kevin Campillay.

Además de anunciar las renovaciones del capitán Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba para este 2026.