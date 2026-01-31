Es tendencia:
Figura de Deportes Antofagasta fue anunciado en su nuevo club con inesperado obstáculo: “Pendiente de…”

Tras despedirse de los Pumas, el jugador inicia una nueva aventura y ya fue anunciado en su nuevo club lejos de Chile.

Por Andrea Petersen

El jugador fue anunciado en su nuevo equipo.
El jugador fue anunciado en su nuevo equipo.

Deportes Antofagasta comenzó un 2026 con importantes cambios, donde distintas figuras se despidieron de la escuadra, siendo una de ellas Andrés Souper, volante que terminó su contrato con los Pumas y ya tiene nuevo equipo para esta temporada.

A través de sus redes sociales, el equipo Loundoun United, que disputa la USL Championship, anunció el fichaje del jugador. “Es un pájaro… es un avión… ES SOUPER-MAN”, revelando que el jugador llega “con un contrato de un año hasta la temporada 2026, pendiente de la aprobación de la liga y la federación”.

La carrera de Andrés Souper

El jugador de 26 años comenzó su carrera en Universidad Católica el 2018, para luego pasar por clubes como Deportes Valdivia, Deportes Puerto Montt y Magallanes, con quienes obtuvo la Supercopa de Chile el 2023. Llegó el 2021 a Deportes Antofagasta.

Andrés Souper jugará en Estados Unidos este 2026/Photosport

Andrés Souper jugará en Estados Unidos este 2026/Photosport

Los Pumas se refuerzan el 2026

Deportes Antofagasta luchará nuevamente por el ascenso de Primera B y ascender a la máxima categoría del fútbol nacional.

Con ello en mente, el cuadro nortino comienza a afinar su plantel anunciando a sus primeros refuerzos, entre ellos el mediocampista Diego Rojas, el delantero José Pablo Monreal, el mediocampista Sebastián Leyton y el extremo Kevin Campillay.

Además de anunciar las renovaciones del capitán Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba para este 2026.

