Deportes Antofagasta comenzó un 2026 con importantes cambios, donde distintas figuras se despidieron de la escuadra, siendo una de ellas Andrés Souper, volante que terminó su contrato con los Pumas y ya tiene nuevo equipo para esta temporada.

A través de sus redes sociales, el equipo Loundoun United, que disputa la USL Championship, anunció el fichaje del jugador. “Es un pájaro… es un avión… ES SOUPER-MAN”, revelando que el jugador llega “con un contrato de un año hasta la temporada 2026, pendiente de la aprobación de la liga y la federación”.

La carrera de Andrés Souper

El jugador de 26 años comenzó su carrera en Universidad Católica el 2018, para luego pasar por clubes como Deportes Valdivia, Deportes Puerto Montt y Magallanes, con quienes obtuvo la Supercopa de Chile el 2023. Llegó el 2021 a Deportes Antofagasta.

Andrés Souper jugará en Estados Unidos este 2026/Photosport

Los Pumas se refuerzan el 2026

Deportes Antofagasta luchará nuevamente por el ascenso de Primera B y ascender a la máxima categoría del fútbol nacional.

Con ello en mente, el cuadro nortino comienza a afinar su plantel anunciando a sus primeros refuerzos, entre ellos el mediocampista Diego Rojas, el delantero José Pablo Monreal, el mediocampista Sebastián Leyton y el extremo Kevin Campillay.

Además de anunciar las renovaciones del capitán Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba para este 2026.