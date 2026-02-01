Tabla Liga de Primera: La Serena y la UC firman un empate en un duelo cargado de tensión

Deportes La Serena y Universidad Católica protagonizaron un intenso partido este domingo en el Estadio La Portada, por la primera fecha de la Liga de Primera. El encuentro entre papayeros y cruzados comenzó con una gran efectividad del elenco granate, teniendo a Felipe Chamorro como la gran figura.

Esto, porque el ex volante de Palestino anotó un doblete a los 32’ y 37’, el último tras un profundo error en la zaga defensiva cruzada, lo que le permitió al conjunto nortino tomar una clara ventaja en el marcador ante una UC que no lograba afirmarse en la cancha.

Antes del descanso, el elenco local estuvo cerca de estirar aún más la diferencia con un tanto de Matías Marín a los 44’, que finalmente fue anulado por el VAR. Esta situación fue rápidamente aprovechada por la UC, cuando Justo Giani descontó a los 45+1’, dejando el marcador 2-1 y con un final abierto para la segunda mitad.

La segunda parte estuvo marcada por los roces y algunas llegadas tibias de ambos equipos al arco rival, pero todo cambió cuando, a los 70 minutos, Sebastián Díaz, del conjunto granate, se fue tempranamente a las duchas tras recibir doble tarjeta amarilla, la última luego de una falta sobre Cristian Cuevas.

Tras ello, la UC adelantó sus líneas y, con más empuje que fútbol, lo intentó y logró el apetecido empate 2-2 a los 84 minutos, gracias al siempre incombustible Fernando Zampedri.

Fernando Zampedri marcó el gol del empate entre la UC y La Serena. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Tabla de posiciones Liga de Primera tras La Serena vs. UC

La tabla de posiciones de la Liga de Primera al termino de este encuentro queda con Deportes La Serena en el 5° puesto con 1 unidad, mientras que la visita, Universidad Católica se ubica un puesto más arriba que los serenense, en el 4° lugar, también con un punto.