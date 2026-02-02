Chile vive un lindo desafío en la Copa Davis 2026. El equipo capitaneado por Nicolás Massú se enfrentará a Serbia, con la misión de seguir avanzando en la tradicional competición.

La Roja del tenis vuelve a reunirse para intentar dejar el nombre del país en lo más alto. Esta vez, juegan del local en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, por lo que podrán contar con el apoyo de los fanáticos en Ñuñoa.

¿Dónde ver a Chile vs Serbia por Copa Davis?

Esta serie lamentablemente no tendrá transmisión por TV abierta y la única opción para ver los partidos será por la señal del cable DSports, mientras que por streaming estará disponible en DGO.

¿Cuándo juega Chile vs Serbia por Copa Davis?

La Roja del tenis salta a la cancha este viernes 7 y sábado 8 de febrero. En ambas jornadas, los partidos iniciarán a las 18:00 horas. El primer día se jugarán dos singles y en el segundo, el dobles y los restantes dos singles en caso de ser necesarios.

Las bajas de Serbia

Si bien ya se sabía que en Serbia no vendría Novak Djokovic a Chile, tampoco vendrán otros importantes jugadores de los balcánicos: Miomir Kecmanovic (60°) y Hamad Medjedovic (90°) privilegiaron su carrera en el circuito ATP, mientras Laslo Djere (92°) presentó molestias físicas y tampoco estará. Sus mejores singlistas serán Dusan Lajovic (125°), Ognjen Milic (466°) y Branko Djuric (499°).

De esta manera, aumentan las opciones para Chile en la Copa Davis. Los capitaneados por Nicolás Massú contarán con el equipo habitual: Alejandro Tabilo (73°), Nicolás Jarry (140°), Cristian Garín (92°), Tomás Barrios (112°) y Matías Soto (323°).

Esta llave corresponde a la primera ronda de las Qualifiers. Si Chile avanza, en la siguiente fase enfrentará ni más ni menos que a España en el mes de septiembre. Hay grandes expectativas para que La Roja del tenis pueda seguir en carrera.