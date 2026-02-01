Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia. El equipo nacional comandado por Nicolás Massú buscará avanzar la ronda de Qualifiers y así avanzar a la siguiente ronda que se programó para septiembre.

Por lo mismo, el equipo chileno ya está en el Court Central del Estadio Nacional preparando la serie de este 6 y 7 de febrero. Incluso uno de los primeros en comenzar la preparación fue Cristian Garin que se perfila como uno de los puntos fuertes. En la jornada dominical también se sumó Matías Soto, Nicolás Jarry y Daniel Nuñez que fue invitado para está serie. Durante la semana se sumarán Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.

Realidad totalmente distinta en el equipo europeo que sufre al menos cuatro bajas para la serie de este mes de febrero. La principal ausencia es Novak Djokovic que sufrió la derrota en el Australian Open 2026 ante Carlos Alcaraz.

“Nole” ya había avisado de su ausencia por lo que el Viktor Troicki tuvo que echar mano a las alternativas para está convocatoria. El tema es que el plan B, C y hasta D también decidieron ausentarse. Tras Djokovic, se confirmaron las ausencias de Miomir Kecmanovic (60°) y Hamad Medjedovic (90°) decidieron privilegiar su calendario en el circuito ATP. En tanto Laslo Djere (92°) presentó una lesión muscular y será baja.

Así las cosas el equipo de Serbia será con Dusan Lajovic (125°), Ognjen Milic (466°) y Branko Djuric (499°). Mientras que en el dobles asoman Matej Sabanov (177°) e Ivan Sabanov (210°).

¿Cuándo se juega Chile vs Serbia por Copa Davis?

La serie entre Chile y Serbia se disputará en el Court Central del Estadio Nacional el 6 y 7 de febrero. Ambas jornadas están programadas para las 18:00 horas y en está ocasión serán transmitidas por DSports.

