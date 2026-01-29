Fernando González es indiscutidamente uno de los mejores tenistas en la historia de Chile y es aún más recordado cada enero. Eso, porque el Abierto de Australia marcó un antes y un después para el Bombardero de La Reina.

Corría el año 2007 y en un tremendo torneo, Feña hizo historia al instalarse en la final del primer Grand Slam del año. Batiendo a grandes nombres como Rafael Nadal, Lleyton Hewitt y Juan Martín del Potro, el chileno iba por el oro.

Pero al frente lo esperaba Roger Federer, la leyenda del tenis mundial y que ese año estaba en su peak. En peleadas mangas, el suizo se coronó campeón al vencer al chileno por 7-5, 6-4 y 6-4.

Fernando González le dedica mensaje a Federer

Siempre con su particular estilo, Fernando González emocionó a los hinchas del tenis chileno. Mano de Piedra hasta etiquetó a Roger Federer en su cuenta de Instagram para recordar la final de Australia 2007.

El histórico duelo de Feña con la leyenda suiza.

“19 años de esta final en Australia !Pareciera que fue ayer! Qué increíble semana tuve en ese torneo, sentía que me salían todas. Aunque al frente estaba Roger Federer en su mejor momento”, tecleó el chileno.

Más allá del resultado final que terminó con derrota, el medallista olímpico de nuestro país se emocionó por el recuerdo a casi 20 años de jugar ante el mejor del mundo. Por eso agradecidó a los hinchas nacionales.

El momento post victoria de Roger /Getty Images

“Jugar ese partido en la Rod Laver Arena fue algo que no voy a olvidar nunca. Gracias a todos los que se quedaron despiertos en Chile para apoyarme esa noche”, cerró.

La publicación de Feña: