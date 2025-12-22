Fernando González está realizando una serie de podcasts en su programa Court Central, en el que invitó a su esposa Luciana Aymar para hablar de la relación que tienen.

Partieron contando cómo se conocieron, en el 2015. “Nos habíamos visto en Juegos Olímpicos (Beijing 2008), donde pasabas todo marcado con otra novia delante de Las Leonas. Pero en un torneo en Pinamar fue donde hablamos”, comentó.

“Paola Suárez, ex tenista número 1 en dobles, me hablaba de vos. Me decía que tenía que conocerte, porque eres un caballero, buena persona, con los mismos valores. Yo me estaba separando de una pareja, y dije qué sé yo”, señaló.

El encuentro entre Feña González y Lucha Aymar

Pero el destino quería unirlos. “Bajo a buscar agua para el mate, se abre el ascensor y apareciste vos con tu amigo Marquitos. No podía creerlo. Ahí me pediste el número de teléfono y tú me invitaste a tomar mate, en la piscina”, siguió.

Feña González junto a Lucha Aymar

Fernando dijo “me pasaron la cuestión del mate y dije que bueno”, pero lo echó al agua Luciana. “Te hiciste el galán, porque dijiste que estaba rico y estaba muy amargo”, señaló.

“Siempre di yo el primer paso. Porque después yo te dije que fuéramos a tomar algo en la noche. Pero ahí le pateó la pierna a mi amiga y le dije ‘no le entiendo lo que hablan’, no le entendía nada” y Fernando dijo que “te fuiste sin despedirte”.

Pasó un año hasta que se volvieron a ver, en Miami. Luciana dice “yo di el tercer paso. ¿Estás en Miami? te digo. Y ahí me invitaste a cenar”, señala. El Feña, pícaro, le dice ‘¿y después'”, desatando risas.

Se vino Luciana después a vivir a Chile, en el 2016. Estuvieron de novios hasta formar una familia: se casaron y tuvieron dos hijos, Félix (casi 6 años) y Lupe (4).

Contaron que tienen muy buena onda y que las risas afloran en la pareja. “Te picas cuando vamos a jugar pádel y te tiro pelotazos, ja, ja”, le dijo el Feña como si estuviera hablando con Nico Massú. “Pero los tiro de la rodilla para abajo”, aclaró.

Lucha se lo toma con humor. “No debe existir otra pareja que haga lo que tú haces conmigo en el pádel. A veces me pegan en la panza, eh. Y yo quiero pegarte pero no puedo”, indica.

También cuentan que se dan sus espacios. “Por haber sido deportistas de alto rendimiento nos entendemos bastante. No pueden creer cuando nos ven que no hablamos tantas cosas”, dice Lucha.

“Eso es bueno de tu parte. Dice el Feña. No hay que estar siempre hablando algo. O cuando quería ir una semana a un torneo de golf, me dijiste ‘ándate solo y no jodas más’“, dijo González.

Ahí fue donde Lucha entiende el mensaje. “Me hablas primero que hay una playa buenísima, pero ahí es el torneo de golf. Y yo mmm…”, señala con mucha complicidad.

Además destacan que son grandes padres, aunque no quieren que sus hijos absorban toda la presión de tener dos padres exitosos para ser deportistas profesionales. “Pero deporte tienen que hacer, uno al año al menos”, dijo el Feña entendiendo que deja grandes valores en las personas.

