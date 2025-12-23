Universidad de Chile por fin destrabó el tema de su técnico. Siempre fue Francisco Meneghini el que ocupó el primer lugar en las preferencias, salvo un pequeño intervalo con Renato Paiva a la cabeza.

Ahora, el Bulla puede concentrarse en lo importante: traer los anhelados refuerzos y comenzar a esbozar un 2026 mejor que la temporada que viene de terminar.

Para ello, es necesario nuevos nombres. Pero, no es lo único. Para que tanto Paqui como todo el plantel agarren confianza y determinación, es necesario que se haga una buena pretemporada. Y ya hay fechas.

Comienza a esbozarse el camino azul

Universidad de Chile ya empieza a pavimentar un camino que parecía de ripio. La extraña salida de Gustavo Álvarez, sumado a los rumores sobre los técnicos que venían, nubló el horizonte, do remonta la verdad.

Pero, con Meneghini listo en la banca azul, ya se puede hablar de la pretemporada. La Universidad de Chile comenzará los entrenamientos el 5 de enero, con miras a los primeros amistosos.

Estos están agendados para el 18 y el 24 de enero y ya se tienen los rivales. El primer gran desafío del 2026 será ante Newell’s Old Boys, mientras que el que viene será ante Universitario de Deportes, de Perú.

La U jugará ante dos rivales extranjeros | Photosport

