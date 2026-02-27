Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile Open

Alejandro Tabilo enfrenta a Sebastián Báez por un cupo a las semis del Chile Open: Hora y TV

Conoce todos los detalles del encuentro que este viernes 27 de febrero animan Alejandro Tabilo y el argentino, Sebastián Báez.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Alejandro Tabilo derrotó en tres sets a Thiago Tirante por los octavos de final del Chile Open.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAlejandro Tabilo derrotó en tres sets a Thiago Tirante por los octavos de final del Chile Open.

Este viernes, Alejandro Tabilo (42°) saltará nuevamente al Court Central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo. El chileno se medirá en el último turno de la jornada ante el argentino Sebastián Báez (52°) por los cuartos de final del Chile Open.

El nacido en Toronto llega a este encuentro tras derrotar la noche del jueves al también trasandino Thiago Agustín Tirante, en un duelo de largo aliento que terminó a favor de ‘Jano’ por 4-6, 6-3 y 6-3.

La emoción de Garin al despedirse del Chile Open: “Les pido paciencia”

ver también

La emoción de Garin al despedirse del Chile Open: “Les pido paciencia”

Por su parte, Báez viene de eliminar en octavos de final a otro nacional, Cristian Garin. En un partido que también se extendió a tres sets, el argentino se impuso por parciales de 7-6, 1-6 y 7-5, dejando fuera a la segunda raqueta del país.

Este será el cuarto enfrentamiento entre Tabilo y Báez en el circuito.El historial favorece levemente al argentino con dos triunfos frente a uno del chileno; el cruce más reciente y recordado fue, precisamente, en la final de este mismo torneo en 2024.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Sebastián Báez?

El partido entre Alejandro Tabilo y Sebastián Báez  se juega este viernes 27 de febrero no antes de las 20:00 horas de Chile en el Court central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo, por los cuartos de final del Chile Open.

¿Dónde ver por TV y ONLINE a Tabilo por cuartos del Chile Open 2026?

El partido entre Alejandro Tabilo y Sebastián Báez por el ATP 250 de Santiago va de manera exclusiva por la señal básica de TNT Sports en televisión, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

Publicidad

TNT Sports
VTR: 46 (SD) – 855 (HD)
DTV: 632 (SD) – 1631 (HD) 
ENTEL: 220 (SD) – 243 (HD) 
CLARO: 189 (SD) – 490 (HD)
GTD/TELSUR: 82 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 484 (SD) – 896 (HD)
ZAPPING: 99 (HD)
TU VES: 505 (SD)

Adicionalmente, podrás seguir ONLINE el certamen santiaguino por la plataforma HBO Max en Chile y, en el exterior, mediante Tennis TV, ambas aplicaciones previo pago de una suscripción mensual.

En caso de ganar. De acá saldrá el próximo rival de Tabilo:

El vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y Sebastián Báez avanzará a la ronda de semifinales del ATP 250 de Santiago, donde se medirá al ganador de la llave que animen los italianos, Andrea Pellegrino (137°) y Luciano Darderi (21°), encuentro a jugarse hoy mismo a las 18:30 horas.

Publicidad
Foto: ATPTour.

Foto: ATPTour.

Lee también
El espectacular ranking que busca Alejandro Tabilo en el Chile Open
Tenis

El espectacular ranking que busca Alejandro Tabilo en el Chile Open

La emoción de Garin al despedirse del Chile Open: "Les pido..."
Tenis

La emoción de Garin al despedirse del Chile Open: "Les pido..."

¡Tabilo brilla en Santiago! Derrota a Tirante y clasifica a cuartos del Chile Open
Tenis

¡Tabilo brilla en Santiago! Derrota a Tirante y clasifica a cuartos del Chile Open

La noche soñada de Tucu Sepúlveda en el Maracaná
Internacional

La noche soñada de Tucu Sepúlveda en el Maracaná

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo