Este viernes, Alejandro Tabilo (42°) saltará nuevamente al Court Central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo. El chileno se medirá en el último turno de la jornada ante el argentino Sebastián Báez (52°) por los cuartos de final del Chile Open.
El nacido en Toronto llega a este encuentro tras derrotar la noche del jueves al también trasandino Thiago Agustín Tirante, en un duelo de largo aliento que terminó a favor de ‘Jano’ por 4-6, 6-3 y 6-3.
Por su parte, Báez viene de eliminar en octavos de final a otro nacional, Cristian Garin. En un partido que también se extendió a tres sets, el argentino se impuso por parciales de 7-6, 1-6 y 7-5, dejando fuera a la segunda raqueta del país.
Este será el cuarto enfrentamiento entre Tabilo y Báez en el circuito.El historial favorece levemente al argentino con dos triunfos frente a uno del chileno; el cruce más reciente y recordado fue, precisamente, en la final de este mismo torneo en 2024.
¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Sebastián Báez?
El partido entre Alejandro Tabilo y Sebastián Báez se juega este viernes 27 de febrero no antes de las 20:00 horas de Chile en el Court central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo, por los cuartos de final del Chile Open.
¿Dónde ver por TV y ONLINE a Tabilo por cuartos del Chile Open 2026?
El partido entre Alejandro Tabilo y Sebastián Báez por el ATP 250 de Santiago va de manera exclusiva por la señal básica de TNT Sports en televisión, en los siguientes canales, según tu cableoperador:
TNT Sports
VTR: 46 (SD) – 855 (HD)
DTV: 632 (SD) – 1631 (HD)
ENTEL: 220 (SD) – 243 (HD)
CLARO: 189 (SD) – 490 (HD)
GTD/TELSUR: 82 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 484 (SD) – 896 (HD)
ZAPPING: 99 (HD)
TU VES: 505 (SD)
Adicionalmente, podrás seguir ONLINE el certamen santiaguino por la plataforma HBO Max en Chile y, en el exterior, mediante Tennis TV, ambas aplicaciones previo pago de una suscripción mensual.
En caso de ganar. De acá saldrá el próximo rival de Tabilo:
El vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y Sebastián Báez avanzará a la ronda de semifinales del ATP 250 de Santiago, donde se medirá al ganador de la llave que animen los italianos, Andrea Pellegrino (137°) y Luciano Darderi (21°), encuentro a jugarse hoy mismo a las 18:30 horas.
Foto: ATPTour.