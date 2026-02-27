La emoción de Garin al despedirse del Chile Open: “Les pido paciencia”

Cristian Garin luchó hasta el final, pero cayó frente a Sebastián Báez y terminó su aventura en el Chile Open. Fueron casi tres horas de lucha del tenista nacional, quien contó siempre con el apoyo del público.

Han sido días difíciles para Gago, quien obtuvo su primer triunfo del año en casa y a solo semanas de la muerte de su padre. Ahora, tras ser eliminado, habló en conferencia de prensa, donde pidió tiempo para seguir mejorando y agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido.

“Sé que es un proceso lento, difícil. A los que me siguen y me quieren, me van a tener que tener paciencia. Estoy haciendo todo lo posible por salir adelante“, partió diciendo Cristian Garin.

“Me duele mucho perdido este partido, pero se me escapó por poco. Terminó el partido hace 20 minutos y sigo caliente, pero bueno, habrá que hablar con el equipo, ver qué pasa y analizar lo positivo“, contó después.

La emoción de Cristian Garin en su despedida del Chile Open

“Mucha gente me ha escrito por redes sociales contándome su historia y que les ha pasado algo parecido a mí. El apoyo lo agradezco mucho, agradezco haber jugado tenis y llegar a la gente que me apoya, que me cuenta su historia y que la pasa mal”, relató Cristian Garin.

Tras su paso por el Chile Open, el 93° del mundo se enfoca en la qualy del Masters 1000 de Indian Wells, aunque aún cuenta con opciones de entrar al cuadro principal. El torneo empieza este domingo 1 de marzo.