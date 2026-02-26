“Se basan en lo económico”: Cristian Garin hace trizas a la ATP por sus cambios en el tenis

Cristian Garin vive un torneo especial en el Chile Open. La segunda raqueta nacional en el ranking se ha llenado del cariño del público, quien le hizo saber su apoyo tras el fallecimiento de su padre.

Y mientras lucha por avanzar de ronda, Gago habló con ESPN sobre su momento, abordando también la polémica de la ATP. Es que el organismo del tenis internacional planea importantes cambios para Sudamérica.

Sobre eso, la principal polémica es que buscan cambiar la gira del continente a cemento, siendo históricamente de arcilla. Por eso, Gago salió al paso y no se guardó nada por el panorama en el tenis.

Garin dispara contra la ATP

Desde el Chile Open, Cristian Garin criticó a la ATP por su plan para cambiar la gira de Sudamérica, donde se vería afectado hasta el torneo de Santiago. El Tanque apeló a las intenciones económicas del organismo.

“La gira sudamericana es muy buena; no cambiaría la superficie, quizás sí la fecha. Las decisiones que se están tomando se basan principalmente en lo económico y ahí la ATP se equivoca”, lanzó.

Y en lo que ha sido un reclamo unánime de los tenistas, el reclamo de Cristian Garin apunta a que “en Sudamérica casi todas las canchas son de arcilla; sería un error cambiar la superficie”.

“En Sudamérica se vive el tenis de manera distinta. La cambiaría, quizás, por las semanas de la gira asitática o a fin de año”, cerró.

