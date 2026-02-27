Es tendencia:
Fue capitán en la U, está sin club y ahora Marcelo Salas lo quiere para Deportes Temuco

El mercado de fichajes se abre para el “Pije” tras el debut con derrota en la Primera B, y ahora el nombre de Luis Casanova suena para reforzar la defensa.

Por Felipe Pavez Farías

Casanova ahora toma fuerza para sumarse a Temuco
© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTCasanova ahora toma fuerza para sumarse a Temuco

Deportes Temuco comenzó con el pie izquierdo la campaña 2026 en la Primera B. El elenco dirigido por Arturo Sanhueza sufrió en su debut ante Cobreloa y cayó por 3-1 en el Estadio Zorros del Desierto. 

Presentación que activó las alarmas en el “Pije”. Por lo mismo, se indica que ahora buscarán un nuevo defensor para reforzar la zaga. Lo que todo apunta a un viejo conocido como Luis Casanova

El central de 33 años viene de descender con Deportes Iquique y quedó en calidad de jugador libre. A su carrera se suman pasos por Unión Española, La Calera y Universidad de Chile donde fue capitán y uno de los puntos más destacados.

Donde esté, siempre voy a dar lo mejor de mí… Sólo quiero seguir jugando, porque es lo que me llena y para lo que me preparo”, expresó el jugador que aún busca club.

¿Dónde jugará Luis Casanova?

A su vez también tuvo una primera etapa en Temuco que incluyó la participación en Copa Sudamericana. Por lo que el nombre de Luis Casanova es uno de los nombres que genera mayor consenso entre los hinchas. 

Atentos… no es una locura”, detalló el periodista Cristián Orias en X. Interés que también fue confirmado por UFRO Deportes, donde detallaron que la petición del jugador es del cuerpo técnico y dirigencia. 

Arturo Sanhueza y Marcelo Salas están analizando la opción de Luis Casanova. Como fue desafortunada la presentación de los centrales en Calama, se acerca el jugador como opción”, recalcaron. 

El punto ahora es calibrar es el contrato entre el club y el jugador. Tema que no se afina en esa área”, agregaron. Cabe consignar que este domingo 1 de marzo Temuco se mide ante Iquique, que viene de golear 5-0 a San Felipe. En tanto, el libro de pases en la Primera B se cierra el próximo 11 de marzo. 

