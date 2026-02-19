El mercado de pases vive su última jornada y son varios ilustres los que podrían quedar sin club en este 2026. Entre ellos está Luis Casanova, quien supo ser capitán de Universidad de Chile.

Este jueves 19 de febrero a las 23:59:59 cierra el libro de transferencias del fútbol chileno, por lo que este último día será de muchas llamadas y movimientos. Sin embargo, a veces los tiempos no dan y varios jugadores quedarán con el pase en su poder.

El caso Luis Casanova

Luis Casanova comenzó su carrera en O’Higgins, donde rápidamente destacó e incluso, debutó en la selección chilena en 2010 con Marcelo Bielsa en el amistoso ante Israel, previo a la Copa del Mundo de Sudáfrica. Era apuntado como uno de los jugadores del recambio.

Sin embargo, los siguientes años no fueron fáciles. No se terminó de consagrar en el Capo de Provincia y comenzó a deambular por diversos equipos, como Unión Española, Unión La Calera, San Marcos de Arica y Temuco. En este último club brilló y eso le permitió llegar en 2020 a Universidad de Chile.

A Casanova le tocó estar en momentos difíciles del Bulla, donde se mal acostumbraron a pelear por el descenso. A pesar de aquello, fue uno de los rescatables de esa época y llegó a ser capitán. En total estuvo cuatro temporadas, jugando 81 partidos, marcando 2 goles y entregando 2 asistencias. Luego de no llegar a acuerdo para renovar, se marchó en 2024.

En los últimos dos años el central estuvo en Iquique. Si bien en su primer año fueron terceros y clasificaron a la Copa Libertadores, en la segunda temporada perdieron la categoría y con ello, su vínculo no fue extendido. Esto lo tiene sin club hasta hoy.

A pesar de sonar en varios equipos, Casanova llega libre a la última jornada del mercado de pases. Con 33 años, todavía tiene cuerda para rato. El ex capitán de la U y seleccionado nacional espera una oferta de última hora para no quedarse sin jugar los primeros seis meses del 2026.