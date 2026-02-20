El Festival de Viña del Mar celebra la gala y lo mejor del jet set nacional estará presente. Incluso, invitaron a Marcelo Díaz, pero el capitán de Universidad de Chile dejó en claro su postura.

La música y el espectáculo vuelven a tomarse las calles de la ciudad jardín, donde grandes artistas internacionales visitarán la Región de Valparaíso intentando ganarse una Gaviota. Todos quieren vivir la experiencia, todos menos Carepato.

La negativa de Marcelo Díaz

La gala del Festival de Viña del Mar se realizará la noche de este viernes 20 de febrero. En los últimos días, varios famosos han mostrado su emoción por el honor de ser invitados a magno evento. Los influencers desde temprano preparan sus mejores “outfit”, como dicen los lolos.

Marcelo Díaz, el capitán de Universidad de Chile y bicampeón de Copa América con la selección chilena, también fue invitado. En el pasado son varios los deportistas que han dicho presente, por lo que no es tan extraña la consideración del “21”.

Pese a la expectativa que existía por ver a Díaz en la alfombra roja, el jugador respondió con un “no gracias”. No como rechazo al evento o de mala onda, sino que por una sencilla razón: priorizar su regreso a la cancha con el Romántico Viajero.

“El domingo tenemos un partido importantísimo con la U y toda nuestra concentración debe estar enfocada en el objetivo de vencer a Deportes Limache. No podré asistir a la gala, pero espero poder participar en futuras ediciones. Les deseo el mayor de los éxitos en el evento que da el vamos al Festival más importante de Latinoamérica”, explicó Díaz en sus redes sociales.

Marcelo Díaz viene trabajando en la recuperación post operatoria de su talón izquierdo. De hecho, no ha jugado ningún duelo durante este 2026. Lo más probable es que haga su reaparición en la convocatoria este domingo a las 20:30 horas ante Limache, por lo que prefirió enfocarse en el duelo del Bulla antes que ir a la gala del Festival de Viña.