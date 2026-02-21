Pronósticos Universidad de Chile vs Deportes Limache: el Tomate Mecánico quiere sorprender a la U antes del Superclásico

RedGol te acerca los pronósticos deportivos destacados para apostar en Universidad de Chile vs Deportes Limache, en el Campeonato Nacional.

Universidad de Chile, antes de disputar el Superclásico contra Colo Colo, cerrará la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 recibiendo a Deportes Limache, el líder invicto del torneo al inicio de la jornada.

La U no ha cumplido con las expectativas y registra dos empates y una derrota en sus primeras actuaciones. En cambio, el Tomate Mecánico se llevó los reflectores en el tramo inicial de la liga chilena, con dos victorias y una igualdad.

En la antesala de este atractivo encuentro, nuestro especialista te ofrece tres pronósticos destacados para que consideres antes de hacer tus apuestas en el Campeonato Chileno.

Pronósticos para apostar en Universidad de Chile vs Deportes Limache

Doble oportunidad: Empate o Deportes Limache 2.37 Anotará en cualquier momento: Daniel Castro 3.60 Total de goles de Deportes Limache en la primera mitad: Más de 0.5 2.75

Limache quiere romper los pronósticos

Según las apuestas, debido a su plantilla e historia, Universidad de Chile es el favorito para quedarse con la victoria. Sin embargo, no ganó ninguno de los tres partidos que disputó en esta liga, en los cuales también se presentaba como el candidato para ganar.

Deportes Limache, en cambio, registra dos triunfos, contra Colo Colo y O’Higgins, y un empate frente a Ñublense.

Doble oportunidad: Empate o Deportes Limache – 2.37 en bet365

Los números de Daniel Castro en el Campeonato Nacional

Daniel Castro es uno de los jugadores más destacados del fútbol chileno en este inicio de temporada: suma dos goles y dos asistencias en el Campeonato Nacional. En los tres partidos que disputó, participó al menos en una anotación.

Además, acumula siete encuentros oficiales consecutivos con participación directa en goles. En ese lapso, registra cinco anotaciones y tres asistencias.

Anotará en cualquier momento: Daniel Castro – 3.60 en bet365

La fuerza del Tomate Mecánico se impone desde el arranque

El poder ofensivo del Tomate Mecánico ha predominado en la primera parte, al menos en el inicio de este certamen. En los tres partidos disputados, el Cervecero marcó en la primera mitad. De hecho, es el equipo con más goles antes del descanso, con cinco.

Total de goles de Deportes Limache en la primera mitad: Más de 0.5 – 2.75 en bet365

Cuotas en Universidad de Chile vs Deportes Limache

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Universidad de Chile vs Deportes Limache: últimos partidos