Huachipato y Palestino animaron un partidazo en la Liga de Primera, donde los Acereros lograron celebrar y llegar hasta lo más alto de la tabla de posiciones.

En el Estadio CAP de Talcahuano, los dirigidos por Jaime García buscaban dejar atrás la caída por la Copa Libertadores ante Carabobo. Además, perdieron en las últimas horas a su gran figura: Maximiliano Gutiérrez. El Tino-Tino quería su primera victoria, cosa que no consiguió.

Partidazo en Talcahuano

Si bien fue Huachipato el equipo que comenzó mejor, incluso teniendo un palo en los pies de José Castro, fue Palestino el club que abrió la cuenta. A los 18 minutos, Nelson Da Silva adelantó a la visita con un lindo cabezazo tras buen centro de Julián Fernández. Antes que terminara la primera parte, el propio Castro salió lesionado y se teme un problema de meniscos.

En la segunda parte, el Tino-Tino tuvo la opción de ampliar el marcador en los primeros minutos. Gonzalo Tapia hizo un jugadón, pero perdonó en el área y bien es sabido que eso en el fútbol es fatal. Poco a poco los Acereros fueron inclinando la cancha hacia el arco de Sebastián Pérez.

A los 62′ minutos, el VAR llamó al juez Juan Lara y le avisó de una clara mano de José Bizama. Cris Martínez cambió el penal por gol, poniendo el 1-1. Tras ello, el partido fue absolutamente para Huachipato. A Jaime García le resultaron los cambios y buscaron y buscaron hasta que encontraron.

Huachipato vino desde atrás para ganar. Imagen: Photosport

A los 81′, Sebastián Pérez cometió un error en la salida con los pies y Lionel Altamirano, quien había ingresado hace poco, tomó el balón fuera del área y sacó un zapatazo que les dio el 2-1 definitivo. Los Acereros se quedaron con un triunfazo.

Con la victoria, Huachipato llegó a los 9 puntos y quedó en la cima de la Liga de Primera. Ahora piensan en la revancha ante Carabobo en la fase 2 de la Copa Libertadores, donde el martes 24 de febrero deben remontar como local el 1-0 sufrido en Venezuela. Palestino por su parte, se estanca en el 13° lugar con 2 puntos y siguen sin ganar.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026:

