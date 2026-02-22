Es tendencia:
Tenis

Alejandro Tabilo busca el paso a la final del ATP de Río de Janeiro ante Ignacio Buse

Luego de la suspensión por lluvia el sábado, el chileno se la juega este domingo por el paso a la gran definición.

Por Cristián Fajardo C.

Después de una lluviosa jornada en Brasil, Alejandro Tabilo (68°) buscará el paso a la gran final del ATP de Río de Janeiro, cuando enfrente al peruano Ignacio Buse (91°).

El duelo debía disputarse en la jornada del sábado, pero el clima no permitió disputar los encuentros, por lo que quedó aplazado para este domingo a las 11.00 horas.

Hay que recordar que si el tenista chileno logra el paso a la gran final, se medirá esta misma tarde al vencedor entre el argentino Tomás Etcheverry (51°) y el checo Vit Kopriva (87°).

Revisa el minuto a minuto

ATP 500 de Río de Janeiro1° set2° set3° set
Alejandro Tabilo (68°)1
Ignacio Buse (91°)0*
Primer juego para Tabilo

Alejandro Tabilo comenzó bien, con mucha confianza y ya se pone arriba 1-0 en el primer set.

¡Comenzó el encuentro!

Alejandro Tabilo sirve en el primer juego en busca de la gran final.

Los jugadores ya están en la cancha

Alejandro Tabilo ya está en la cancha para enfrentar a Ignacio Buse: con muchos aplausos fue recibido el chileno. Se viene un gran partido.

Ya se viene el partido

Por comenzar el partido en Brasil, se puede ver mucho sol en la transmisión pero hay alerta de lluvias para la tarde.

Alejandro Tabilo busca el paso a la final ante el peruano Buse

¿Dónde ver a Alejandro Tabilo?

La transmisión de Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse está confirmada en la plataforma Disney+

Confirmado

La organización del ATP de Río de Janeiro confirma que el encuentro de Alejandro Tabilo comenzará a las 11.00 horas.

Buena semana de Tabilo

Alejandro Tabilo viene de derrotar al argentino Thiago Agustín Tirante por 7-6, 6-7 y 6-1, lo que le permitió el paso a las semifinales en el ATP de Río de Janeiro.

A la espera

La organización determinó comenzar los juegos atrasados del sábado por las fuertes lluvias a las 11.00 horas, por lo que comienza la previa de una gran jornada para Tabilo.

Bienvenidos Redgoleros

Comenzamos una nueva jornada de tenis en el ATP 500 de Río de Janeiro, con Alejandro Tabilo que busca el gran paso a la final del torneo ante el peruano Ignacio Buse.

