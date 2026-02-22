Después de una lluviosa jornada en Brasil, Alejandro Tabilo (68°) buscará el paso a la gran final del ATP de Río de Janeiro, cuando enfrente al peruano Ignacio Buse (91°).
El duelo debía disputarse en la jornada del sábado, pero el clima no permitió disputar los encuentros, por lo que quedó aplazado para este domingo a las 11.00 horas.
Hay que recordar que si el tenista chileno logra el paso a la gran final, se medirá esta misma tarde al vencedor entre el argentino Tomás Etcheverry (51°) y el checo Vit Kopriva (87°).
Revisa el minuto a minuto
|ATP 500 de Río de Janeiro
|1° set
|2° set
|3° set
|Alejandro Tabilo (68°)
|1
|Ignacio Buse (91°)
|0*