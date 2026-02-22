Una gran jornada comenzó en Brasil para Alejandro Tabilo (68°), luego de convertirse en finalista del ATP 500 de Río de Janeiro, con una importante victoria sobre Ignacio Buse (91°).

El tenista chileno no tuvo mayor problemas para quedarse con la victoria, aunque también tuvo que enfrentar el factor del clima, donde el calor y la alta humedad tras las lluvias en la ciudad.

Pese a todo, se mostró muy contento por el paso a la definición que se jugará esta misma tarde, 17.30 horas aproximadamente, con la intención de sumar un título.

Alejandro Tabilo luchará por el título en el ATP de Río de Janeiro. FOTO: Río Open

ver también Alejandro Tabilo vence a Buse y clasifica a la final del ATP de Río de Janeiro

Tabilo debe cambiar rápido el chip en Río de Janeiro

Alejandro Tabilo suspiró, celebró y tuvo que cambiar rápidamente el chip por el sabor de la victoria, teniendo en cuenta que esta misma jornada debe afrontar la gran final.

“Feliz, primero muchas gracias al público y a todo el equipo, seguimos con todo. Fue duro comienzo, me quebró, pero me ayudó a reaccionar, pero feliz de sacarlo y ahora preparar la final”, explicó Tabilo.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, aseguró que no se hizo mayor problema luego de la suspensión del sábado, pero que entiende que tiene que recuperarse rápido para estar con todo a la tarde.

“Traté de ver todo lo positivo, ayer se canceló, pero pensaba que era lo mejor fue un día de descanso”, señaló.