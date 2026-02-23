Pronósticos Huachipato vs Carabobo: ¿Lograrán los Acereros dar vuelta la llave de Copa Libertadores?

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Huachipato vs Carabobo, por la Copa Libertadores 2026.

Este martes 24 de febrero, a las 19:00 horas, Huachipato recibirá a Carabobo en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores. En la ida, el elenco venezolano, que sigue invicto en el torneo de su país, se impuso por 1-0 con gol de Edson Tortolero, por lo que el cuadro acerero deberá ganar para clasificar o forzar los penales.

En el plano local, el equipo dirigido por Jaime García venció por 2-1 a Palestino y sumó su tercer triunfo consecutivo. Tras cuatro jornadas, es líder del certamen junto a Colo Colo, ambos con nueve puntos.

En la previa del partido, nuestro analista te acerca tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de hacer tus apuestas en la Copa Libertadores.

Pronósticos para apostar en Huachipato vs Carabobo

Ambos equipos anotarán: Si 2.20 Anotará en cualquier momento: Lionel Altamirano 2.37 Tiros de esquina: Más de 8.5 + Menos de 13.5 1.90

El partido de vuelta promete goles de ambos equipos

En los dos partidos de Huachipato como local, el marcador registró goles de los dos equipos.

En los dos encuentros de Carabobo de visitante en el 2026, también marcaron ambos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: Si – 2.20 en bet365

Altamirano le dio el triunfo a Huachipato en la Liga de Primera

Lionel Altamirano fue suplente en el partido más reciente de Huachipato, ante Palestino, por el Campeonato Nacional. Con tan solo 12 minutos en cancha, el delantero le dio el triunfo a su equipo al marcar el 2-1 definitivo.

Fue su tercer gol de la temporada, ya que anteriormente había anotado un doblete en la semifinal de la Supercopa de Chile frente a Universidad Católica.

Anotará en cualquier momento: Lionel Altamirano – 2.37 en bet365

La tendencia de los córners se mantiene

En cuatro de los cinco partidos de los Acereros, entre liga y copa, hubo entre nueve y 13 saques de esquina.

En los cinco compromisos del elenco venezolano, los cuatro de su torneo y el choque con Huachipato, también se registraron entre nueve y 13 córners.

Tiros de esquina: Más de 8.5 + Menos de 13.5 – 1.90 en bet365

Cuotas en Huachipato vs Carabobo

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Carabobo vs Huachipato: últimos partidos