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Colo Colo

Colo Colo vs. Huachipato: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

El Cacique busca un triunfo ante los Acereros para consolidarse lider de la tabla de posiciones.

Por Franccesca Arnechino

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Albos y Acereros se enfrentan por la fecha 7 de la Liga de Primera.
© PhotosportAlbos y Acereros se enfrentan por la fecha 7 de la Liga de Primera.

Colo Colo y Huachipato se enfrentarán por la fecha 7 de la Liga de Primera. Albos y acereros buscarán un triunfo que puede ser clave para sus aspiraciones y ganar confianza en el torneo.

Los dirigidos por Fernando Ortiz llega con la misión de defender el liderato del Campeonato nacional, con 12 puntos en el arranque del campeonato, tras cuatro victorias y dos derrotas. Y es que el triunfo ante Audax Italiano le permitió superar a Deportes Limache y Universidad Católica para quedar como único puntero.

Colo Colo vs. Huachipato: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Huachipato juegan este lunes 16 de marzo, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 7 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
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