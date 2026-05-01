Poco a poco comienza a moverse el mercado de invierno del fútbol chileno y uno de los buenos jugadores que busca equipo es César Pinares. El talentoso volante zurdo se deja querer y ya suma interesados por su carta.

Tras dejar repentinamente Deportes Limache en medio del torneo, acusando razones personales, el ex UC y Colo Colo ya inició contactos para tener nuevo club. Así lo desclasificó Renzo Luvecce, periodista especialista en mercado de pases.

“El mediocampista fue contactado desde Palestino y la Unión Española, ambos equipos quieren reforzar la zona media en este mercado de invierno”, dijo la citada fuente.

El caso de Pinares con los árabes

César Pinares está en la órbita de Palestino y Unión Española para el siguiente mercado invernal. El ex Deportes Limache se deja querer y ya mantiene contactos para amarrar equipo en el próximo torneo.

Pinares dejó sorpresivamente Limache este año /Photosport

“Los hispanos quieren tener de vuelta al zurdo que la rompió entre 2016 y 2017 en el club, mientras que los árabes quieren un calado debido a que necesitan repuntar en el Campeonato Nacional”, dijo la citada fuente.

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Justamente, con los árabes tiene una curiosa historia. Es que César Pinares jugó su último partido por Limache en la derrota ante Palestino, por la Liga de Primera. Ahí salió reemplazado en el segundo tiempo y su esposa estalló en redes sociales.

ver también “Los cambios weo…” y “la mafia del fútbol”: esposa de César Pinares deja la grande tras derrota de Limache

“Los cambios weo…”, tecleó la mujer del ahora ex tomatero, en lo que marcó una polémica entre Pinares y el entrenador Víctor Rivero. A las dos semanas después se informó que no seguía en el club.