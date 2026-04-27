“Jugador importante, pero”: Plantel de Deportes Limache cuenta la firme sobre la salida de César Pinares

Deportes Limache se mantiene como la gran revelación de la Liga de Primera. El “Tomate mecánico” igualó en la fecha 11 ante Audax Italiano y sigue como puntero, aunque ahora comparte dicho lugar con Colo Colo con 21 unidades.

Sin embargo, el cuadro fundado en 2012 ahora sigue su rumbo sin uno de sus máximas figuras como César Pinares. El volante acusó problemas personales y finalmente decidió dar por finalizado su vínculo con el elenco de la Región de Valparaíso.

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“Fue por temas personales y al parecer también tiene una propuesta de trabajo en el extranjero que está analizando. En definitiva es eso. Se terminó una relación de muy buena forma”, complementó César Villegas tras la salida del volante formado en Colo Colo.

Limache cuenta la firme sobre la salida de César Pinares

El tema es que ahora fue un compañero directo de Pinares quien abordó la salida del capitán de Deportes Limache. “César era muy importante dentro del equipo. En especial por su trayectoria”, recalcó Marcelo Flores en Todos Somos Técnicos.

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El lateral izquierdo detalló que Pinares siempre fue un factor positivo en la interna del equipo, por lo que descartó cualquier tipo de rencilla con el cuerpo técnico.

César Pinares dejó Limache y ahora busca nuevos horizontes para el segundo semestre del 2026.

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“En mi caso, él me ayudó mucho, en especial con las cosas que me faltaban dentro de la cancha para poder ser titular. Siempre quería lo mejor para mí. Se fue un jugador importante para nosotros”, lamentó.

“Todos los jugadores tienen que estar al nivel para tener una oportunidad para jugar. Cada uno es dueño de sus decisiones. A veces no se sabe que pasa con el jugador, pero uno siempre apoya a un compañero en sus decisiones”, sentenció el lateral nacido en Los Ángeles.

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En resumen