Gabriel Suazo sufre en Sevilla luego de una temporada muy lejos de lo que imaginaba. El lateral está peleando por evitar el descenso en La Liga de España junto a los Blanquirrojos y viven un momento crítico a cinco fechas del final.

La situación ha provocado un quiebre total en el conjunto español donde también milita Alexis Sánchez. El fin de semana, luego de la derrota contra Osasuna, lo dejó visiblemente afectado. Algo que lo llevó a dejar hasta una carta a los hinchas.

A través de sus redes sociales, el capitán de la selección chilena compartió una potente reflexión sobre lo que han sido los últimos meses. Ahí aprovechó de hacer una promesa y llamó a sus compañeros a ir por la salvación.

Gabriel Suazo se confiesa con el Sevilla y hace una promesa

Gabriel Suazo está reviviendo uno de los momentos más difíciles de su carrera. Al igual que le pasó en Colo Colo, hoy el lateral lucha por evitar el descenso con el Sevilla, donde las cosas están tan mal que hasta los hinchas les soltaron la mano.

Gabriel Suazo y Sevilla han vivido una temporada para el olvido. Foto: Getty Images.

Es por ello que en su cuenta de Instagram el chileno, que utilizara la jineta de capitán el fin de semana, decidió abrir su corazón a los hinchas por lo que está pasando. “Duele. Mucho. Porque aún así dejándolo todo, cuesta el doble“.

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Pero Gabriel Suazo, fiel a su estilo, opta por ver las cosas de manera positiva y promete dejar la vida para lograr la salvación. “Pero esto no termina aquí. Quedan 5 finales y las vamos a pelear hasta lo último“.

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En esa misma línea, el lateral aseguró que el plantel está capacitado para dar esta batalla. “En los momentos difíciles es donde se ve de qué estamos hechos y confío en este grupo”.

Finalmente, el jugador hizo un llamado a los hinchas para que los ayuden en este duro escenario. “Seguimos juntos. Con humildad, trabajo y dejando el corazón por el escudo y toda la afición”.

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Gabriel Suazo vuelve a enfrentarse a una pelea poro evitar el descenso, ahora en Sevilla. El lateral quiere demostrar su experiencia en este tipo de instancias y así salvar a los Blanquirrojos de un desastre total.

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En resumen, Gabriel Suazo y Sevilla