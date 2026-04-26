El Sevilla no lo pasa nada de bien y más luego del nuevo revés que sufrieron este domingo. El elenco blanquirrojo no pudo con el Osasuna y lamentó una derrota agónica por 2 a 1 en la que Gabriel Suazo terminó llorando y Alexis Sánchez mirando todo desde la banca.

El cuadro dirigido por Luis García Plaza llegaba con opciones de salir de la zona de descenso si es que conseguía el triunfo. Para ello, el DT optó por algunos cambios y mandó a la cancha al lateral chileno no sólo como titular, sino que también como capitán.

Su caso es muy distinto al que vivió el Niño Maravilla. El arribo del nuevo técnico parece haberlo cortado de manera definitiva, viendo el partido completo desde la banca y sin poder hacer nada para ayudar a revertir las cosas.

Sevilla no puede salir del descenso y sufre con Gabriel Suazo mientras sienta a Alexis Sánchez

Al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no le sale nada en España. Este domingo los Blanquirrojos sufrieron una derrota por 2 a 1 en la última jugada del partido ante el Osasuna, complicándose aún más con el descenso.

Gabriel Suazo fue capitán mientras Alexis Sánchez no salió de la banca en la derrota del Sevilla. Foto: Osasuna.

El cuadro de los chilenos parecía lograr un resultado que los llenaba de ilusión y los sacaba de la zona de riesgo. Esto, luego que a los 69′ Neal Maupay apareciera para anotar el 0 a 1 que les daba tres puntos de oro.

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Pero el Osasuna no bajó los brazos y supo conectar en el momento justo. En los 80′ Raúl García de Haro metió un misil para anotar el 1 a 1 que encendió el cierre del encuentro, donde vendría el gran golpe.

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Cuando se jugaba el último minuto de descuento, Alejandro Catena irrumpió para dejar la victoria en casa. Una con la que el local sigue luchando por entrar en zona de copas internacionales.

La historia es totalmente distinta para los Blanquirrojos. En el puesto 18, son hoy el último que desciende con 34 puntos. Eso sí, todavía está a uno del Mallorca, aunque para ello deben ganar lo que viene, con cinco partidos y el Real Madrid en medio para salvarse.

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El Sevilla está viviendo un momento crítico en La Liga de España. Gabriel Suazo, que jugó todo el partido, terminó lesionado y entre lágrimas mientras Alexis Sánchez miraba todo con la amargura de no tener la oportunidad de aportar con lo suyo.

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