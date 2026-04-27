Alexis Sánchez y Gabriel Suazo viven momentos de terror: hinchas de Sevilla increpan a jugadores

Un cierre de temporada del terror está viviendo Sevilla, cuadro de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez que lucha por no perder la categoría en La Liga de España.

El Niño Maravilla por primera vez en su gloriosa carrera está luchando con un equipo por no descender, situación que ya vivió Suazo en la temporada 2020 cuando era el capitán de Colo Colo.

El cuadro de los chilenos está en zona de descenso en La Liga, instancia a la que cayó tras su fea derrota por 2-1 ante Osasuna en Pamplona, donde el lateral izquierdo nacional fue el capitán.

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Hinchas llegan a increpar a los jugadores de Sevilla

La situación en Sevilla es muy tensa, lo que quedó graficado la noche del domingo en la ciudad deportiva del cuadro de Nervión, con un grupo de hinchas increpando a los jugadores.

Fanáticos del elenco albirrojo llegaron a las dependencias del club para evidenciar su molestia por la situación y “asustar” a los futbolistas con cánticos en su contra, quienes tuvieron que ser protegidos por personal policial para que la situación no pasara a mayores.

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En Estadio Deportivo describieron la situación: “con los cuerpos de seguridad presentes en la zona, recriminaron a los jugadores su actitud y fueron varios lo que propinaron insultos a los miembros del primer equipo. Esto también se vio a la salida en coche de los jugadores, con muchos de los presentes recriminándoles que mirasen el escudo que llevaban en el pecho”.

El próximo partido de Sevilla será recién el lunes 4 de mayo, cuando en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán reciba a Real Sociedad, con la obligación de ganar para salir de la zona de descenso.

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La tabla de posiciones de La Liga

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