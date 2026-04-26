Sevilla pasa por un muy mal presente y Gabriel Suazo quedó muy afectado por la última derrota del equipo, que los acerca lentamente a la segunda división de España.

Los andaluces son uno de los clubes más tradicionales de España. De hecho, incluso han ganado en siete ocasiones la UEFA Europa League. Sin embargo, en los últimos años perdió el rumbo y hoy son los chilenos de su plantel los que pagan los platos rotos.

La pena de Gabriel Suazo

Gabriel Suazo y Alexis Sánchez arribaron en esta temporada a Sevilla y no han podido ayudar del todo al equipo. Con la última derrota frente a Osasuna, quedaron en el 18° lugar con 34 puntos, siendo superados por 1 unidad por Mallorca. Hoy, el club de los nacionales perdería la categoría.

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Mientras Sánchez fue suplente en el último partido y no sumó minutos, Suazo fue titular y capitán. El formado en Colo Colo se ha transformado en uno de los referentes del plantel. Una vez terminado el duelo, el lateral enfrentó los micrófonos de DAZN, donde se vio muy afectado.

“Duele muchísimo, a pesar de todo, creo que lo hemos dejado todo, estoy con un nudo en la garganta. A nosotros cuando vamos a jugar fuera y tenemos que darle la vuelta al resultado, nos dan tres minutos de descuento y ahora dan nueve. Es una locura, de verdad. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir peleando, me voy a jugar la vida por esta institución“, indicó Suazo.

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“Entramos y demostramos que era una final para nosotros. Son detalles en los que tenemos que dejarnos la vida. Nos jugamos una final en cada partido, tenemos que dejarnos todo“, señaló visiblemente emocionado.

El próximo partido de Sevilla por La Liga será frente a Real Sociedad como local, el lunes 4 de mayo. Quedan cinco fechas y para los andaluces, cada partido será decisivo. “Estoy orgulloso de vestir esta camiseta a pesar de vivir un momento difícil. Cada vez que entre, me dejaré la piel por dejar al equipo donde merece estar“, cerró el capitán Suazo.