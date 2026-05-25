Alexis Sánchez y Sevilla terminaron la temporada de la peor manera posible. El Niño Maravilla y los Blanquirrojos cayeron por la cuenta mínima ante Celta de Vigo en la última fecha de La Liga, en un duelo que pudo marcar su despedida oficial.
Terminando contrato el próximo 30 de junio, el tocopillano pudo tener su adiós al fútbol español. Sin embargo, luego de sus actuaciones en la recta final de la campaña, los hinchas parecen haber recapacitado y ahora piden por un año más del chileno.
Y es que en medio de la reestructuración que comienza en los Blanquirrojos, una encuesta pone al Niño Maravilla como uno de los nombres que debería seguir sí o sí. Sin duda un espaldarazo con el que intentará extender su estadía en el club y así competir en la élite una temporada más.
Hinchas del Sevilla piden que Alexis Sánchez se quede
El futuro de Alexis Sánchez en el Sevilla vive días claves. Si bien termina contrato en unas semanas, el Niño Maravilla demostró que puede ser aporte en instancias claves y eso los hinchas blanquirrojos no lo quieren perder.
Los hinchas del Sevilla ahora quieren que Alexis Sánchez se quede. Foto: Getty Images.
En El Desmarque se realizó una encuesta con todo el plantel sevillano, donde el tocopillano marca diferencias importantes. Hasta ahora, son casi 3 mil los fanáticos que ruegan por la continuidad del chileno, contra menos de 500 que piden su salida. Un 86% ante un 14% muy claro.
La estadística es categórica en torno al caso de Alexis Sánchez, quien apareció en el peor momento para salvar al Sevilla del descenso. Una visión que de seguro tienen más que considerada en la interna del club, donde deberán definir si es que le ofrecen una renovación de contrato por una temporada más.
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Para Gabriel Suazo las cosas están un poco más complicadas con los hinchas, más allá de que tiene contrato vigente hasta el 2028. El lateral tiene una ajustada disputa con un 63% pidiendo que siga y un 37% que lo dejaría partir.
Habrá que ver qué es lo que pasa con el armado del plantel del club para la campaña que viene. Después de otro año luchando por evitar el descenso y a la espera de la irrupción de Sergio Ramos como dirigente, los hinchas ruegan para que al tocopillano no lo dejen ir.
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Alexis Sánchez se gana el respeto de los hinchas del Sevilla gracias a su entrega en la recta final. El Niño Maravilla fue fundamental para evitar el descenso y ahora los hinchas le quieren devolver el favor dejándolo un año más.
Los números de Alexis Sánchez en Sevilla
Alexis Sánchez cerró la temporada 2025/26 disputando un total de 30 partidos oficiales en Sevilla. En ellos aportó con 4 goles y 2 asistencias en los 1.400 minutos que estuvo dentro de la cancha.
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En resumen, Alexis Sánchez y Sevilla
- El clamor absoluto por la renovación de Alexis: Pese al amargo cierre de temporada en La Liga cayendo ante el Celta de Vigo, el “Niño Maravilla” se ganó a la afición tras ser clave para evitar el descenso. Una reveladora encuesta del portal El Desmarque demostró que un categórico 86% de los hinchas exige la continuidad de Alexis Sánchez. Aunque su contrato vence este 30 de junio, los fanáticos ruegan para que la directiva no lo deje ir y le ofrezcan un año más.
- El panorama dividido para Gabriel Suazo: La situación es un poco más compleja para el lateral chileno. Si bien Gabriel Suazo tiene la tranquilidad de contar con un contrato vigente hasta el 2028, la misma consulta popular muestra a una hinchada mucho más dividida: un 63% apoya su permanencia en el equipo andaluz, mientras que un importante 37% lo dejaría partir en este mercado de fichajes.
- Reestructuración total a la vista: Tras un año luchando en la parte baja de la tabla, el Sevilla entra en una fase de definiciones críticas. La directiva —marcada por la inminente irrupción de Sergio Ramos en un nuevo rol dirigencial— deberá tomar en cuenta la voz de los fanáticos para armar el plantel de la próxima campaña y decidir si extenderá el vínculo del tocopillano para mantenerlo compitiendo en la élite europea.