El Niño Maravilla destacó en el cierre de la temporada y en los Blanquirrojos quieren darle otra oportunidad. Por ahora, el club comienza a rearmarse.

Alexis Sánchez y Sevilla terminaron la temporada de la peor manera posible. El Niño Maravilla y los Blanquirrojos cayeron por la cuenta mínima ante Celta de Vigo en la última fecha de La Liga, en un duelo que pudo marcar su despedida oficial.

Terminando contrato el próximo 30 de junio, el tocopillano pudo tener su adiós al fútbol español. Sin embargo, luego de sus actuaciones en la recta final de la campaña, los hinchas parecen haber recapacitado y ahora piden por un año más del chileno.

Y es que en medio de la reestructuración que comienza en los Blanquirrojos, una encuesta pone al Niño Maravilla como uno de los nombres que debería seguir sí o sí. Sin duda un espaldarazo con el que intentará extender su estadía en el club y así competir en la élite una temporada más.

Hinchas del Sevilla piden que Alexis Sánchez se quede

El futuro de Alexis Sánchez en el Sevilla vive días claves. Si bien termina contrato en unas semanas, el Niño Maravilla demostró que puede ser aporte en instancias claves y eso los hinchas blanquirrojos no lo quieren perder.

Los hinchas del Sevilla ahora quieren que Alexis Sánchez se quede. Foto: Getty Images.

En El Desmarque se realizó una encuesta con todo el plantel sevillano, donde el tocopillano marca diferencias importantes. Hasta ahora, son casi 3 mil los fanáticos que ruegan por la continuidad del chileno, contra menos de 500 que piden su salida. Un 86% ante un 14% muy claro.

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La estadística es categórica en torno al caso de Alexis Sánchez, quien apareció en el peor momento para salvar al Sevilla del descenso. Una visión que de seguro tienen más que considerada en la interna del club, donde deberán definir si es que le ofrecen una renovación de contrato por una temporada más.

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Para Gabriel Suazo las cosas están un poco más complicadas con los hinchas, más allá de que tiene contrato vigente hasta el 2028. El lateral tiene una ajustada disputa con un 63% pidiendo que siga y un 37% que lo dejaría partir.

Habrá que ver qué es lo que pasa con el armado del plantel del club para la campaña que viene. Después de otro año luchando por evitar el descenso y a la espera de la irrupción de Sergio Ramos como dirigente, los hinchas ruegan para que al tocopillano no lo dejen ir.

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Encuesta¿Debe seguir Alexis Sánchez en Sevilla? ¿Debe seguir Alexis Sánchez en Sevilla? Ya votaron 0 personas

Alexis Sánchez se gana el respeto de los hinchas del Sevilla gracias a su entrega en la recta final. El Niño Maravilla fue fundamental para evitar el descenso y ahora los hinchas le quieren devolver el favor dejándolo un año más.

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Los números de Alexis Sánchez en Sevilla

Alexis Sánchez cerró la temporada 2025/26 disputando un total de 30 partidos oficiales en Sevilla. En ellos aportó con 4 goles y 2 asistencias en los 1.400 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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En resumen, Alexis Sánchez y Sevilla