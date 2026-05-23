El entrenador del cuadro andaluz hizo una crítica al juego ofensivo de su equipo. Algo que le da de refilón al goleador histórico de la selección chilena, quien fue titular y reemplazado por el franco-argentino Neal Maupay.

Luis García Plaza terminó la temporada del Sevilla con el chileno Alexis Sánchez como titular. El tocopillano tuvo un rol trascendental en la salvación del cuadro andaluz, que estuvo muy cerca del descenso directo durante gran parte de la campaña.

Y, si bien pudo respirar aliviado, cerró su participación en La Liga 25-26 con una derrota por 1-0 frente al Celta de Vigo en el estadio Balaídos. El solitario gol de Ilaix Moriba dejó al cuadro gallego clasificado a la siguiente edición de la Europa League.

También le provocó un disgusto al DT del cuadro sevillista. “Siempre que pierdes es amargo. Jugamos bien la primera parte, nos falta hacer más daño para las situaciones que llegamos a tres cuartos. Hay que tener más colmillo, pero el equipo juega bien”, analizó García Plaza.

Alexis Sánchez jugó hasta el minuto 64, cuando le dejó su lugar al franco-argentino Neal Maupay. (Foto: Sevilla).

“Vinimos al campo de un equipo de Europa League, no lo olvidemos. En la segunda parte nos costó, tuvimos muchos desajustes. Estuvimos impacientes con la presión y muy mal con el balón”, sentenció el estratego, quien reemplazó al argentino Matías Almeyda, quien hace poco firmó como DT del Monterrey en México.

Con su análisis, el estratego le dio un raspacachos al tocopillano. Sobre todo por el lugar que ocupa en la cancha, mucho más ligado a labores de ataque. De todas maneras, es momento de desmenuzar la campaña en perspectiva. “Muy contento por el objetivo. Mallorca y Girona terminaron mal y es un drama”, expuso García Plaza por los dos descendidos que acompañaron al Real Oviedo.

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El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, insistió en esa crítica que le pega a Alexis Sánchez. “Nos salvamos donde podía caer cualquiera y es positivo. Nos falta más colmillo, tener instinto asesino de marcar”, detalló el estratego sobre la puntada final.

“Por eso están en Europa League. Cuando no haces un buen partido te la cobran. Aun así creo que el gol es falta. El otro día es falta a Carmona en el gol y hoy, una clarísima a Sow. No lo deja salir, pero bueno, ya está”, sentenció García Plaza, quien cumplió la meta para la que fue contratado.

Sánchez y el Sevilla terminaron con una caída la campaña. (Fran Santiago/Getty Images).

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Por lo pronto, el Sevilla alista varias despedidas, como la del experimentado defensor César Azpilicueta, quien se retirará del fútbol. Otro que dijo adiós fue el portero noruego Orjan Nyland, quien le pondrá fin a tres campañas en el Ramón Sánchez Pizjuán.

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