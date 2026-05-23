Alexis Sánchez fue titular en Sevilla en un partido que pudo significar su adiós definitivo. Este sábado el Niño Maravilla fue parte de la derrota por la cuenta mínima ante el Celta de Vigo, donde se ganó los aplausos de la prensa española.
El tocopillano no lo pasó bien a lo largo de la temporada, pero terminó apareciendo en los momentos claves para que los Blanquirrojos no perdieran la categoría en La Liga. Un nivel que le vale una despedida con honores de parte de los medios locales.
Siendo evaluado como uno de los mejores de los sevillanos en su visita al Celta de Vigo, no fueron pocos los que destacaron que se pusiera la capa de héroe. Sin duda un último capítulo digno para un vínculo que termina en junio y que, según se ha conocido, no seguirá.
Alexis Sánchez con pulgar arriba de la prensa española en su inminente adiós a Sevilla
En Sevilla terminaron aplaudiendo la entrega que tuvo Alexis Sánchez no sólo ante Celta de Vigo, sino que a lo largo de la campaña. Luego de la última fecha de La Liga de España, la prensa local analizó al Niño Maravilla y lo puso en un altar.
Alexis Sánchez fue titular en lo que pudo ser su despedida del Sevilla. Foto: Sevilla.
El Desmarque le puso nota 6, una de las mejores, alabando su aporte. “Tuvo la más clara del equipo en la buena primera parte que cuajó, y la última justo antes de ser cambiado. Honor a un hombre que vino para lo que hizo, ayudar al Sevilla a conseguir la permanencia“, señalaron.
Por otra parte está ABC, donde también aplaudieron que Alexis Sánchez regresa a España a tener un rol vital para el Sevilla. “El broche a una dignísima vuelta a La Liga lo puso en Balaídos”.
ver también
Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo cierra una temporada para el olvido con otra derrota
Finalmente está Dorsal 16, sitio partidario de los Blanquirrojos, donde tuvieron una ola de elogios. “El chileno volvió a dejar una actuación muy comprometida en lo físico y en la presión. Peleó cada balón, incomodó constantemente la salida rival y trató de liderar al equipo desde la intensidad y la experiencia. Aunque ofensivamente tuvo poca participación, su actitud fue impecable durante todo el encuentro”.
Habrá que esperar para ver qué es lo que pasará con el futuro del delantero. Su vínculo finaliza el 30 de junio y desde entonces quedará libre para negociar. Una renovación se ve muy lejos y todo apunta a un retorno a Sudamérica, pero sin nada concreto por ahora.
Encuesta¿Qué pasará cono Alexis Sánchez?
¿Qué pasará cono Alexis Sánchez?
Ya votaron 0 personas
Alexis Sánchez cerró la temporada con el Sevilla con una derrota pero en la que demostró no rendirse ni aunque no hubiese nada en juego. El Niño Maravilla se deja querer y ahora ruega para aclara su panorama de cara a lo que resta de 2026.
Los números de Alexis Sánchez en Sevilla
Alexis Sánchez termina la temporada 2025/26 habiendo disputado un total de 30 partidos oficiales en Sevilla. En ellos aportó con 4 goles y 2 asistencias en los 1.400 minutos que logró sumar dentro de la cancha.
ver también
Claudio Bravo celebra a Arturo Vidal en medio de la polémica semana fuera de las canchas
En resumen, Alexis Sánchez y Sevilla
- Despedida con honores en Balaídos: Pese a la derrota por 1-0 ante el Celta de Vigo, Alexis Sánchez fue titular en lo que asoma como su partido de despedida con el Sevilla. El “Niño Maravilla” cerró su participación en la temporada 2025/26 de La Liga de España habiendo cumplido el objetivo vital de la campaña: salvar a los “Blanquirrojos” del descenso.
- Lluvia de elogios de la prensa española: Los medios locales se rindieron ante la entrega del tocopillano. Portales como El Desmarque, ABC y el sitio partidario Dorsal 16 le otorgaron altas calificaciones, destacando su actitud impecable, su compromiso físico, su presión constante y el liderazgo que aportó para conseguir la permanencia del equipo.
- Agente libre y futuro en el aire: El contrato del delantero chileno con el cuadro andaluz finaliza el 30 de junio de 2026. Todo indica que no habrá renovación, por lo que Alexis quedará con el pase en su poder para negociar su próximo destino, alimentando los fuertes rumores que apuntan a un inminente retorno al fútbol de Sudamérica.