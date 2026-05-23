El Niño Maravilla fue titular pero no pudo evitar un último revés para los Blanquirrojos esta temporada. Los medios locales destacaron su entrega.

Alexis Sánchez fue titular en Sevilla en un partido que pudo significar su adiós definitivo. Este sábado el Niño Maravilla fue parte de la derrota por la cuenta mínima ante el Celta de Vigo, donde se ganó los aplausos de la prensa española.

El tocopillano no lo pasó bien a lo largo de la temporada, pero terminó apareciendo en los momentos claves para que los Blanquirrojos no perdieran la categoría en La Liga. Un nivel que le vale una despedida con honores de parte de los medios locales.

Siendo evaluado como uno de los mejores de los sevillanos en su visita al Celta de Vigo, no fueron pocos los que destacaron que se pusiera la capa de héroe. Sin duda un último capítulo digno para un vínculo que termina en junio y que, según se ha conocido, no seguirá.

Alexis Sánchez con pulgar arriba de la prensa española en su inminente adiós a Sevilla

En Sevilla terminaron aplaudiendo la entrega que tuvo Alexis Sánchez no sólo ante Celta de Vigo, sino que a lo largo de la campaña. Luego de la última fecha de La Liga de España, la prensa local analizó al Niño Maravilla y lo puso en un altar.

Alexis Sánchez fue titular en lo que pudo ser su despedida del Sevilla. Foto: Sevilla.

El Desmarque le puso nota 6, una de las mejores, alabando su aporte. “Tuvo la más clara del equipo en la buena primera parte que cuajó, y la última justo antes de ser cambiado. Honor a un hombre que vino para lo que hizo, ayudar al Sevilla a conseguir la permanencia“, señalaron.

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Por otra parte está ABC, donde también aplaudieron que Alexis Sánchez regresa a España a tener un rol vital para el Sevilla. “El broche a una dignísima vuelta a La Liga lo puso en Balaídos”.

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Finalmente está Dorsal 16, sitio partidario de los Blanquirrojos, donde tuvieron una ola de elogios. “El chileno volvió a dejar una actuación muy comprometida en lo físico y en la presión. Peleó cada balón, incomodó constantemente la salida rival y trató de liderar al equipo desde la intensidad y la experiencia. Aunque ofensivamente tuvo poca participación, su actitud fue impecable durante todo el encuentro”.

Habrá que esperar para ver qué es lo que pasará con el futuro del delantero. Su vínculo finaliza el 30 de junio y desde entonces quedará libre para negociar. Una renovación se ve muy lejos y todo apunta a un retorno a Sudamérica, pero sin nada concreto por ahora.

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Alexis Sánchez cerró la temporada con el Sevilla con una derrota pero en la que demostró no rendirse ni aunque no hubiese nada en juego. El Niño Maravilla se deja querer y ahora ruega para aclara su panorama de cara a lo que resta de 2026.

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Los números de Alexis Sánchez en Sevilla

Alexis Sánchez termina la temporada 2025/26 habiendo disputado un total de 30 partidos oficiales en Sevilla. En ellos aportó con 4 goles y 2 asistencias en los 1.400 minutos que logró sumar dentro de la cancha.

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En resumen, Alexis Sánchez y Sevilla