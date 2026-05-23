Nils Reichmuth se transformó en la gran sorpresa en la nómina de Chile para los próximos amistosos. La Roja se verá las caras ante Portugal y República Democrática del Congo en junio próximo, con el suizo-chileno como la principal novedad.
El mediocampista de 24 años se metió en la lista que entregó Nicolás Córdova y de inmediato dio que hablar. Entre el desconocimiento y la incertidumbre, no fueron pocos los que esperaban saber un poco más de él y su cercanía con nuestro país.
El nuevo Ben Brereton del Equipo de Todos respondió a las expectativas y dio sus primeras palabras luego de ser citado a la Roja. Ahí, además de agradecer, el campeón con el Thun de Suiza esta temporada dejó en claro que no vendrá a pasear.
Nils Reichmuth es puro orgullo tras ser convocado en Chile
A Nils Reichmuth lo tomó muy de sorpresa el llamado de la selección chilena para la fecha FIFA de junio. El mediocampista tendrá su gran oportunidad junto a la Roja y lo celebró con todo en sus redes sociales.
Así reaccionó Nils Reichmuth a su llamado a Chile. Foto: Instagram.
A través de su cuenta de Instagram el suizo-chileno demostró que, más allá de aún no entender bien el idioma, se compromete desde ya con nuestro país. “Estoy feliz y orgulloso de anunciar mi selección para la selección nacional de Chile. ¡La Roja!”.
En esa misma línea, Nils Reichmuth enfatizó en que vendrá a pelear su opción. “Es un gran orgullo para mí y defenderé estos colores con honor. Gracias a los dirigentes y al cuerpo técnico chileno por su confianza”.
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El mediocampista, de madre chilena, cerró su reacción con un “¡Vamos la Roja!”. Un primer acercamiento oficial con los hinchas, quienes esperan que venga a ser un aporte después de toda la experiencia que ha sumado en Europa.
Habrá que esperar para ver si es que Nicolás Córdova le da minutos desde el banquillo o si se atreve a mandarlo a la cancha como titular. Todo quedará más claro el próximo sábado 6 de junio cuando, desde las 13:45 horas, el Equipo de Todos choque con Portugal previo al Mundial.
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¿Debe ser titular Nils Reichmuth en Chile?
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Nils Reichmuth ya disfruta del cariño después de su primer llamado oficial a la selección chilena. El mediocampista aparece en el horizonte de una Roja que busca alternativas y se arma para el proceso que viene rumbo al Mundial de 2030.
Los números de Nils Reichmuth en la temporada 2025/26
Nils Reichmuth fue convocado a Chile gracias a los 33 partidos oficiales que disputó en total en la temporada 2025/26 con el Thun de Suiza. En ellos aportó con 4 goles y 3 asistencias en los 1.470 minutos que acumuló dentro del campo de juego.
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En resumen, Reichmuth y Chile
- La nueva gran sorpresa extranjera: El mediocampista suizo-chileno de 24 años, Nils Reichmuth, fue la principal novedad en la nómina entregada por Nicolás Córdova para la próxima fecha FIFA. El reciente campeón con el Thun de Suiza asoma como una variante fresca para el mediocampo, generando gran expectación y siendo catalogado rápidamente como el “nuevo Ben Brereton” de la selección chilena.
- El compromiso absoluto del jugador: A pesar de la barrera del idioma, el futbolista de madre chilena utilizó su cuenta de Instagram para compartir su emoción y compromiso. “Es un gran orgullo para mí y defenderé estos colores con honor”, declaró Reichmuth, dejando en claro que no viene a pasear y que buscará ganarse un puesto de cara al proceso del Mundial 2030.
- Posible debut en una prueba de fuego: La gran duda ahora es si el cuerpo técnico le dará minutos desde el arranque o si esperará su turno en la banca. Su primera oportunidad para mostrar su nivel europeo será en los exigentes amistosos internacionales de junio, donde “El Equipo de Todos” se medirá ante la República Democrática del Congo y tendrá un choque estelar frente a Portugal el próximo sábado 6 de junio a las 13:45 horas.