El suizo-chileno es la gran novedad de Nicolás Córdova en la nómina para los amistosos con Portugal y Congo. Dio sus primeras palabras lleno de orgullo.

Nils Reichmuth se transformó en la gran sorpresa en la nómina de Chile para los próximos amistosos. La Roja se verá las caras ante Portugal y República Democrática del Congo en junio próximo, con el suizo-chileno como la principal novedad.

El mediocampista de 24 años se metió en la lista que entregó Nicolás Córdova y de inmediato dio que hablar. Entre el desconocimiento y la incertidumbre, no fueron pocos los que esperaban saber un poco más de él y su cercanía con nuestro país.

El nuevo Ben Brereton del Equipo de Todos respondió a las expectativas y dio sus primeras palabras luego de ser citado a la Roja. Ahí, además de agradecer, el campeón con el Thun de Suiza esta temporada dejó en claro que no vendrá a pasear.

Nils Reichmuth es puro orgullo tras ser convocado en Chile

A Nils Reichmuth lo tomó muy de sorpresa el llamado de la selección chilena para la fecha FIFA de junio. El mediocampista tendrá su gran oportunidad junto a la Roja y lo celebró con todo en sus redes sociales.

Así reaccionó Nils Reichmuth a su llamado a Chile. Foto: Instagram.

A través de su cuenta de Instagram el suizo-chileno demostró que, más allá de aún no entender bien el idioma, se compromete desde ya con nuestro país. “Estoy feliz y orgulloso de anunciar mi selección para la selección nacional de Chile. ¡La Roja!”.

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En esa misma línea, Nils Reichmuth enfatizó en que vendrá a pelear su opción. “Es un gran orgullo para mí y defenderé estos colores con honor. Gracias a los dirigentes y al cuerpo técnico chileno por su confianza”.

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El mediocampista, de madre chilena, cerró su reacción con un “¡Vamos la Roja!”. Un primer acercamiento oficial con los hinchas, quienes esperan que venga a ser un aporte después de toda la experiencia que ha sumado en Europa.

Habrá que esperar para ver si es que Nicolás Córdova le da minutos desde el banquillo o si se atreve a mandarlo a la cancha como titular. Todo quedará más claro el próximo sábado 6 de junio cuando, desde las 13:45 horas, el Equipo de Todos choque con Portugal previo al Mundial.

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Nils Reichmuth ya disfruta del cariño después de su primer llamado oficial a la selección chilena. El mediocampista aparece en el horizonte de una Roja que busca alternativas y se arma para el proceso que viene rumbo al Mundial de 2030.

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Los números de Nils Reichmuth en la temporada 2025/26

Nils Reichmuth fue convocado a Chile gracias a los 33 partidos oficiales que disputó en total en la temporada 2025/26 con el Thun de Suiza. En ellos aportó con 4 goles y 3 asistencias en los 1.470 minutos que acumuló dentro del campo de juego.

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En resumen, Reichmuth y Chile