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Católica con formación estelar ante Colo Colo: Garnero no se guarda nada para el clásico 189

Los Cruzados ya tienen oncena definida para recibir al Cacique por primera vez en el Claro Arena. Pese a tener un duelo clave en Copa Libertadores a mitad de semana, el DT va con todo.

Por Jp Viluñir Silva

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Universidad Católica definió su formación para recibir a Colo Colo.
© PhotosportUniversidad Católica definió su formación para recibir a Colo Colo.

Universidad Católica tiene formación definida para lo que será la versión 189 del clásico ante Colo Colo. Los Cruzados se juegan tres puntos de oro para alcanzar al Cacique en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 y apuestan poro ir con todo en un momento clave.

Y es que a mitad de semana el elenco de la franja deberá buscar la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores ante Boca Juniors en Argentina. Esto tenía a los hinchas pensando en una rotación, pero lo cierto es que Daniel Garnero no piensa guardarse nada.

El técnico se la juega con una oncena en la que pondrá lo mejor que tiene a disposición. Es decir, hasta Fernando Zampedri saltará a la cancha desde el primer minuto para tratar de dejar en casa los tres puntos.

Universidad Católica prepara un equipo estelar para el clásico con Colo Colo

En Universidad Católica irán con todo a buscar el triunfo ante Colo Colo, aún cuando eso signifique no tener rotación. Daniel Garnero apuesta todo para el clásico y definió un formación estelar.

Fernando Zampedri lidera la formación de Católica para enfrentar a Colo Colo. Foto: Photosport

Fernando Zampedri lidera la formación de Católica para enfrentar a Colo Colo. Foto: Photosport

Según informó Frecuencia Cruzada, no habrá modificaciones a lo que se vio ante Barcelona por Copa Libertadores. Es decir, las cosas comienzan con Vicente Bernedo en el arco y con la misión de tener un rendimiento que no le sume dudas antes de visitar La Bombonera.

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En la defensa, Universidad Católica va con un línea de cuatro con sus principales figuras a disposición. Sebastián ArancibiaDaniel GonzálezBranco Ampuero y Eugenio Mena deberán proteger el fondo cruzado.

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Pese a que era donde más se esperaban cambios, la UC mantiene a los tres que estuvieron contra Barcelona. Estos son Jhojan ValenciaFernando Zuqui y Jimmy Martínez.

Finalmente está el ataque, donde Daniel Garnero repite el tridente del último encuentro con Clemente Montes, Justo GianiFernando Zampedri, quien no tendrá descanso a pesar de estar jugando con una fractura hace apenas una semana.

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De esta forma, Universidad Católica tiene formación definida para el clásico ante Colo Colo. Esta será con Vicente Bernedo en el arco; Sebastián ArancibiaDaniel GonzálezBranco Ampuero y Eugenio Mena en la defensa; Jhojan ValenciaFernando Zuqui y Jimmy Martínez en el mediocampo; Clemente MontesFernando Zampedri y Justo Giani en la delantera.

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En resumen, la formación de Universidad Católica

  • Cero rotación pese al desafío continental: A pesar de que a mitad de semana se juegan la vida en la Copa Libertadores visitando a Boca Juniors en La Bombonera, el técnico Daniel Garnero decidió no guardarse nada. La UC saldrá con su mejor contingente a buscar el triunfo frente a Colo Colo para dar el golpe y alcanzarlos en la cima de la Liga de Primera 2026.
  • Zampedri lidera un equipo sin cambios: La gran novedad táctica es que el cuerpo técnico repetirá exactamente la misma formación que utilizó en su último duelo copero frente a Barcelona. El ataque volverá a estar comandado por el goleador Fernando Zampedri, quien será titular y no tendrá descanso a pesar de estar jugando con una reciente fractura.
  • El 11 estelar confirmado en la precordillera: El equipo que saltará a la cancha para quedarse con estos tres puntos de oro está conformado por: Vicente Bernedo en la portería; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la línea defensiva; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez en el mediocampo; dejando en ofensiva al tridente de Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.
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