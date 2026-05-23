Los Cruzados ya tienen oncena definida para recibir al Cacique por primera vez en el Claro Arena. Pese a tener un duelo clave en Copa Libertadores a mitad de semana, el DT va con todo.

Universidad Católica tiene formación definida para lo que será la versión 189 del clásico ante Colo Colo. Los Cruzados se juegan tres puntos de oro para alcanzar al Cacique en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 y apuestan poro ir con todo en un momento clave.

Y es que a mitad de semana el elenco de la franja deberá buscar la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores ante Boca Juniors en Argentina. Esto tenía a los hinchas pensando en una rotación, pero lo cierto es que Daniel Garnero no piensa guardarse nada.

El técnico se la juega con una oncena en la que pondrá lo mejor que tiene a disposición. Es decir, hasta Fernando Zampedri saltará a la cancha desde el primer minuto para tratar de dejar en casa los tres puntos.

Universidad Católica prepara un equipo estelar para el clásico con Colo Colo

En Universidad Católica irán con todo a buscar el triunfo ante Colo Colo, aún cuando eso signifique no tener rotación. Daniel Garnero apuesta todo para el clásico y definió un formación estelar.

Fernando Zampedri lidera la formación de Católica para enfrentar a Colo Colo. Foto: Photosport

Según informó Frecuencia Cruzada, no habrá modificaciones a lo que se vio ante Barcelona por Copa Libertadores. Es decir, las cosas comienzan con Vicente Bernedo en el arco y con la misión de tener un rendimiento que no le sume dudas antes de visitar La Bombonera.

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En la defensa, Universidad Católica va con un línea de cuatro con sus principales figuras a disposición. Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena deberán proteger el fondo cruzado.

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Pese a que era donde más se esperaban cambios, la UC mantiene a los tres que estuvieron contra Barcelona. Estos son Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez.

Finalmente está el ataque, donde Daniel Garnero repite el tridente del último encuentro con Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri, quien no tendrá descanso a pesar de estar jugando con una fractura hace apenas una semana.

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De esta forma, Universidad Católica tiene formación definida para el clásico ante Colo Colo. Esta será con Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani en la delantera.

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Así está Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, la formación de Universidad Católica