Daniel Garnero contó la verdad de la polémica en el clásico, donde asegura que venía del torneo pasado en el Monumental.

Un caliente clásico fue el que ganó Colo Colo por un marcador de 2-1 en su visita a Universidad Católica, donde los ánimos terminaron encendidos tras el pitazo en el estadio Claro Arena.

Todo fue cuando los jugadores albos quisieron festejar en plena cancha, algo que no gustó a los locales, porque el portero Vicente Bernedo se enfrentó duramente con Joaquín Sosa.

Un tumulto que fue creciendo a medida que se sumaban sus compañeros, los cuerpo técnicos y hasta los guardias del estadio para separar, con un Daniel Garnero que se metió a separar en todo momento.

Por lo mismo, tras el partido fue entrevistado por TNT Sports, donde reveló el motivo de estas peleas en la cancha, las que venían arrastrándose del clásico del año pasado.

Los jugadores tuvieron que ser separados en el clásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Garnero asegura que esto venía del año pasado

Daniel Garnero se le vio molesto, pero no sólo por el resultado en contra en el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, también por las peleas del final del compromiso.

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“Lamentable, es feo que pasen estas cosas pero son cosas que pasan en el futbol, ellos reclamaban que Católica había festejado en cancha de ellos… estaban enojados”, explicó Garnero.

En ese sentido, asegura que los jugadores albos quisieron cobrarse una revancha de la temporada pasada, en algo que pasó a mayores y que pudo terminar de la peor forma.

“Yo no sé qué pasó, si eso fue así realmente. Católica tiene la costumbre de quedarse más rato en la cancha, pero fue un disturbio innecesario”, detalló en el entrenador.

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