Los hinchas harán sentir su localía en el estadio Claro Arena, el que quieren transformar en una caldera para bajar al puntero.

Una gran sorpresa preparan los hinchas de Universidad Católica para el clásico de esta tarde, donde recibirán a Colo Colo por la Liga de Primera, en el estadio Claro Arena.

Esto, porque los hinchas piensan transformar en una verdadera caldera el reducto en San Carlos de Apoquindo, por lo mismo han trabajado en hacer sentir su localía.

En ese sentido, Redgol pudo captar una de las sorpresas que esperan a los casi 20 mil hinchas que asistirán esta jornada al reducto en la comuna de Las Condes, donde en cada asiento han dejado una bandera.

U Católica recibe por primera vez a Colo Colo en el Claro Arena. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Católica quiere hacer sentir la localía en el clásico

Universidad Católica prepara una verdadera fiesta para enfrentar el clásico contra Colo Colo, donde sus hinchas se organizaron para teñir el reducto con los colores del club.

Por lo mismo, en cada asiento habrá banderas azules y celestes, de manera de armar una imagen de ensueño para la salida del cuadro cruzado a la cancha del Claro Arena.

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La idea es formar un mosaico gigante, pero que se haga sentir su localía para poder bajar a los albos, que son los actuales punteros del torneo en la tabla de posiciones.

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