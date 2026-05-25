El clásico entre cruzados y albos tuvo polémicas dentro y fuera de la cancha. El registro de inmediato se volvió viral.

Universidad Católica y Colo Colo protagonizaron uno de los clásicos más atractivos del último tiempo. El Cacique con doblete de un inspirado Javier Correa, sumó su primer triunfo en el Claro Arena y se afianza como líder de la Liga de Primera.

Pero triunfo por 2-1 pasó a segundo plano por la polémica trifulca sobre el final y que protagonizaron ambos planteles. Lo que comenzó con una discusión entre Claudio Aquino y Jhojan Valencia, terminó en una tole-tole de aquellas y con un informe arbitral que traerá consecuencias.

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Esto porque José Cabero indicó que Joaquín Sosa, Javier Méndez, Vicente Bernedo y Daniel González fueron los que provocaron la trifulca.

Los ánimos estaban caldeados en el Claro Arena y eso también se reflejó entre los hinchas. Lo que a su vez también quedó registrado en otro lamentable hecho. Es que en la salida del recinto deportivo un “fanático” de la UC agredió a un periodista del medio Minuto 90.

Periodista es agredido por hincha de la UC afuera del Claro Arena

En el registro se aprecia como el sujeto, sin ninguna provocación, la agarra contra el comunicador. Incluso intenta quitarle sus instrumentos de trabajo. “¿Por qué te la echas conmigo? Estoy trabajando”, indica el afectado mientras protege sus pertenencias.

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Lo que fue publicado posteriormente para hacer pública la situación y que de inmediato se volvió viral. “Siempre buscamos la reacción de los hinchas. Yo fui a sacar cuñas y apareció este sujeto. Él decidió el camino de la violencia”, expresó Matías Acuña, el periodista afectado.

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“Yo no le dije nada. Él me agarró el micrófono para quitármelo. Yo no iba a dejar que me lo quitara. Después me encaró y se fue. Yo entiendo el enojo de la gente, y por eso muchos en su momento deciden no responder”, complementó el comunicador en el programa Camarín 90.

“Es la primera vez que me pasó algo así. Ojalá no se repita”, sentenció sobre lo ocurrido en el Claro Arena.

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