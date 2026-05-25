La prensa argentina prestó mucha atención a la derrota que sufrió U. Católica contra Colo Colo antes de visitar a Boca Juniors.

U. Católica sufrió un duro golpe con la derrota frente a Colo Colo en la fecha 13 de la Liga de Primera. Pero hay poco tiempo para lamentarse, porque en los próximos días definirá su clasificación en la Copa Libertadores.

Los cruzados pasan rápido de página para enfocarse en el partido contra Boca Juniors de este jueves 28 de mayo, donde con un triunfo o un empate avanzará a la ronda de los octavos de final.

En la previa de tan importante partido, al otro lado de la cordillera estuvieron atentos a cómo le iba a la UC frente a Colo Colo.

El sitio Planeta Boca Juniors celebró. “U. Católica perdió el clásico en Chile y llega golpeado al partido contra Boca“, titularon, sumando: “Los cruzados llegan con desgaste por jugar en la liga local y un duro golpe“.

U. Católica ahora visita a Boca Juniors en Copa Libertadores | Photosport

ver también El complejo historial de U. Católica visitando a Boca Juniors en La Bombonera

En Argentina celebran la caída de U. Católica antes de visitar a Boca Juniors

En tanto, Diario Olé informó que “Boca toma nota: U. Católica perdió el clásico en la previa del duelo clave por la Libertadores“. Agregaron: “Dani Garnero puso a casi todos los titulares, pero no le alcanzó: los Cruzados cayeron por 2-1 ante Colo-Colo, a tan solo días de visitar La Bombonera”.

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“Mientras los de Ubeda llegan descansados tras un finde sin fútbol, el elenco chileno acumula el desgaste de la jornada 13 de su campeonato local, donde sufrieron una derrota importante“, detallaron también.